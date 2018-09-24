〈北部〉徐耀昌大打政績牌 徐定禎嗆福利縮水

2018-09-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣長徐耀昌爭取連任，苗栗縣頭份市競選總部昨成立，除國民黨副主席郝龍斌、副秘書長鄭麗文出席外，連近期鮮少露面選舉場的前國民黨主席吳伯雄、新北市長朱立倫也前來站台，營造藍營大團結氣勢，吳伯雄更意有所指稱「苗栗過去出問題都在於分裂」，呼籲支持者團結挺徐耀昌，打贏選戰。

徐耀昌頭份競選總部昨還有立委陳超明、徐志榮、陳雪生、客家大老陳運棟、前縣長傅學鵬等人，也到場拉抬聲勢。

藍營陷分裂 大老齊聚籲團結

吳伯雄大讚徐耀昌忠厚老實，一邊砲轟對手「只求勝選不擇手段」；而對於藍營於苗栗再陷分裂危機，吳語重心長表示，盼黨員「先將個人好惡放旁邊，台灣前途放中間」，全力助徐連任。

朱立倫以國、台、客語三聲道上台致詞，稱今年首次為縣市首長輔選就獻給徐耀昌，強調徐於立委任內配合前縣長劉政鴻爭取各項建設，擔任縣長時招商成功，績效名列前茅。

吳、朱、郝皆提到徐耀昌上任時面臨財務困境，但靠著穩健操盤逐漸改善財務困境，郝大讚是「化不可能為可能」；立委陳超明則強調，苗栗財務問題非傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌之過，而是在於中央財劃法不公所致，未來盼修法，還給苗栗縣民「公道」。

徐定禎探人瑞 秋節談團圓

民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎於中秋連假也未停下腳步，昨到公館鄉仁安村探視高齡一一○歲人瑞，不僅與人瑞阿婆話家常，也和難得的「六代同堂」家庭合影，徐定禎笑說，能夠在中秋佳節與如此大家庭團聚，更顯得月圓人團圓的真義。

而對於徐耀昌昨大打政績牌，徐定禎則反嗆，請徐耀昌將當年政見與現在的施政表現拿出來對照，供選民檢視公評；徐定禎批，徐耀昌不僅未維持劉政鴻時的福利，反而大幅縮水，使苗栗不進反退，縣民感受明顯，不需要政治口水騙選票。