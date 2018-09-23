〈南部〉910隻水雉創紀錄 官田保育有成

2018-09-23

〔記者楊金城／官田報導〕今年台南市水雉數量調查有九一○隻，創新紀錄，其中官田水雉教育園區有一○一隻參與繁殖，目前孵育出七十七隻幼鳥、十四隻雛鳥，水雉園區生態季昨天登場，保育成效看得到，希望民眾繼續支持水雉保育。

官田水雉園區生態季 登場囉

水雉園區近些年大力推動園區外農友進行友善耕作，保護水雉避免農藥中毒死亡。園區邀請農友設攤販售友善耕作的菱角、稻米等農產品，園區主任李文珍說，民眾向農民購買綠色農產，就能為支持水雉保育盡份心力。

水雉是台南市市鳥，官田水雉園區舉辦生態季至今已是第十八年，宣傳水雉保育觀念和復育。昨「水田濕地‧雉在菱里」生態季，一開場就由官田渡拔國小直笛隊表演帶動熱鬧氣氛，再由官田國中生態劇演出水雉中毒事件到推動友善耕作保護水雉。

包括農委會特有生物研究保育中心、台南鳥會、高雄鳥會也參加生態季，肯定並稱讚園區保育水雉成果。

現場也有水雉生態知識的闖關遊戲、「水雉調查Q&A」、「棲地整理甘苦談」與群眾互動對談節目，讓民眾了解園區志工保育水雉棲地的辛苦；另有剝菱角仁比賽，由年輕的洪鳳珠打敗婆婆媽媽們，拿下冠軍。

李文珍指出，官田菱角進入採收季，水雉則漸褪下繁殖羽準備度冬，官田水田濕地更為熱鬧，舉辦「水田濕地‧雉在菱里」生態季，希望更多人參與水雉保育，愛護生態環境。