〈中部〉中秋連假來玩 口湖食鰻、嘟嘟車遊西螺大橋

2018-09-23

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕昨天是中秋連假第一天，雲林各地活動熱鬧滾滾，口湖鄉公所在口湖鄉金湖萬善爺廟舉辦口湖食鰻節，虎尾農博園區「農來搖滾音樂會」邀來玖壹壹及董事長樂團演出，北港武德宮則推出文創市集，還有西螺大橋觀光文化節，可以搭嘟嘟車遊大橋，賞濁水溪菅芒花盛開美景。

口湖食鰻節活動一連舉辦三天，昨天創意風味餐辦桌、市集展售場地掛滿饅魚旗，別有風情，還有各項團體表演和親子ＤＩＹ，今天則推出日式特色餐會，明天輕旅行，活動豐富又精彩。

雲林縣長李進勇表示，台灣素有「養鰻王國」美稱，雲林縣養殖面積近一百四十公頃，放養量及產量均為全國之冠，歡迎全國遊客前來享受豐富物產和文化風貌。

北港武德宮旁文創市集 開張

北港武德宮旁文創市集昨天正式營運，去年台灣燈會廟方用金屬積木的概念，堆疊出「眾神護台灣」的意象，文創市集骨架全部回收自燈會主燈，展現財神信仰的環保理念，市集除了有在地小吃、手工藝，還有瑪尼沉香、冠美佛俱、藏璞古美術、元寶造型雞蛋糕，廟方保證是全台最美的市集，另有祥雲造型裝置藝術、仙女背景牆，都是熱門拍照焦點。

西螺大橋觀光文化節週六、日連辦兩天，有樂團表演、社區手路菜品嚐、新住民料理品嚐、小朋友著色比賽、大橋風箏秀、大橋健行新住民舞蹈秀，還可以搭嘟嘟車遊大橋，欣賞濁水溪菅芒花盛開美景。

虎尾農博園區 樂團搖滾好嗨

昨天下午四點起，虎尾農博園區「農來搖滾音樂會」吸引人潮湧進，天團玖壹壹、金曲獎最佳樂團董事長樂團及歌手朱俐靜、許富凱、符瓊音、清新樂團怕胖團接力熱情演出，吸引許多鄉親到場聆賞，體驗雲林的搖滾風情。