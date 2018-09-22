〈北部〉助銷瑞穗、玉里文旦 蔡碧仲祭3措施

2018-09-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距離中秋節只剩二天，花蓮文旦今年盛產，最大宗的瑞穗鄉仍有百萬台斤文旦賣不出去。花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨天下午前往瑞穗農民吳媽媽的鐵皮屋倉庫，見到堆積如山的文旦，立刻拿刀剝了一顆文旦柚製作柚皮帽戴頭上，大力促銷花蓮文旦，並提出三項穩定產銷措施，協助柚農減輕損失。

盛產價跌缺工 柚農來不及賣很難過

花蓮文旦產地包括瑞穗鄉、玉里鎮，今年因氣候穩定，增產約二成，瑞穗文旦總產量五千三百萬台斤，玉里鎮產量約四百萬台斤，由於麻豆、雲林等地文旦也是大豐收，造成今年文旦盤價下跌。瑞穗鄉農會統計，瑞穗還有約百萬台斤的文旦亟待銷售；至於玉里、卓溪的文旦依玉溪農會統計，大部分優質文旦均已售出，僅少數農民因本業是種稻，柚子算副業，文旦柚價格差即放棄採收。

「到花蓮第五天就趕來關心柚農」！代理縣長蔡碧仲昨天下午先到瑞穗鄉農會聽取簡報，接著在瑞北村吳媽媽的鐵皮屋看到堆的像小山一樣的文旦柚，相當不忍。吳媽媽說，今年因缺工，她的柚子園一直到農曆八月初才採完，只剩一個多星期賣文旦，眼看趕不上中秋節售出「實在很難過」。

購2500箱送國軍、補助運費、協調加工

蔡碧仲說，花蓮文旦產量佔全國總量四分之一，他作為農家子弟必須設法解決，縣府決議將購買瑞穗、玉里共二千五百箱優質文旦，贈送年初花蓮地震協助救災的國軍以及弱勢民眾。他說，雖然縣府分批贈送的文旦不一定趕上節日，但文旦「愈放愈香甜」，秋節過後還是可以享用。

他說，為鼓勵文旦柚農透過共同運銷到各地果菜市場販售，縣府將補助運費每公斤三元，協助運銷到全國各農產品拍賣市場；次級文旦部份，縣府會協調生技業者採購後加工，收購價每公斤七元（農糧署補助五元、縣府加碼二元），預估加工量約八十三萬台斤（五十萬公斤）；縣府農業處長羅文龍也說明，目前申請文旦次級品加工量已有六十一萬台斤。