〈北部〉公教人員支援選務 新竹縣選委會：補休兩天

2018-09-22

〔記者黃美珠、蔡孟尚、王駿杰／新竹報導〕因應年底選舉選務人力嚴重不足，新竹縣選委會表示，中選會已經同意各縣市公教人員支援投入選務工作，除相關津貼將提高，經原單位同意核備可補休兩天，另有小功或嘉獎一到兩次的敘獎機會。

鄭朝方 競選總部揭牌

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方競選總部昨天揭牌，華航董事長何煖軒、名嘴鄭弘儀站台力挺。何煖軒承諾要當他的交通顧問，鄭弘儀則說鄭朝方會是另個執政備受肯定的基隆市長林右昌或新竹市長林智堅，相信鄭朝方「hen」可以做到。

楊文科 政見獲肯定

國民黨客家事務部主委劉慶中，昨天到國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部，為楊加油打氣，肯定楊提出的「拚經濟、重文教、享福利」政見。

徐欣瑩 將辦音樂會

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩則邀請國際級鋼琴大師胡瀞云等多位音樂名家，將於十月七日在高鐵新竹站旁的水圳森林公園舉辦星光音樂會。她提出打造國際藝術活動、行銷在地藝術觀光，創造經濟效益等政見。

林智堅 拉抬陳建名

尋求連任的民進黨新竹市長林智堅啟動小智號行動宣講車，昨天與同黨西區市議員參選人陳建名到新竹市內天后宮，和民眾面對面談政策，力薦陳建名是為民服務最佳人選。

謝文進 為台商發聲

無黨籍新竹市長參選人、現任新竹市議長謝文進，昨天針對行政院表示台灣人民領取中國居住證，必須某種程度限縮其公民權，對此，他認為，此舉是將台灣子弟和人才往外推給中國的愚蠢做法，彷彿成了戒嚴時期黑名單還魂，因此，不排除串聯其他縣市共同為台商爭取權益。