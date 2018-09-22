〈北部〉徐定禎陣營批女「靠爸」徐耀昌陣營反擊

2018-09-22

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎陣營，昨天指控尋求連任的國民黨籍縣長徐耀昌女兒徐嫚均是「靠爸」族，駐港爽領廿七萬月薪；徐耀昌陣營除反批徐定禎陣營「舊聞重炒」，強調徐嫚均因擁有優秀英、粵語能力才獲重用，並以徐定禎陣營發送黑函等，按鈴控告徐定禎及競選總部發言人李京勳涉嫌誹謗及意圖使人不當選。

李京勳於日前，不滿徐耀昌競選總部發言人林佛樹指控他是「掏空苗栗縣庫的黑手」，已對徐耀昌及林佛樹兩人提告，苗栗縣長選戰，也形成雙徐陣營短兵相接的白熱局面。

李京勳：徐嫚均駐港出包竟回鍋

李京勳表示，徐嫚均在駐港期間，負責採購廣告業務，卻被爆料將大型廣告採購案交由其夫公司、出勤不正常等，徐嫚均被記兩支申誡並調回台灣，但三個月後又火速通過人事令回鍋任職外派秘書，「若不是有靠山，誰做得到？」

林佛樹：優秀才獲得長官重用

林佛樹指出，徐定禎陣營「舊聞重炒」，並指徐嫚均因擁有優秀有英語和粵語等多國語言條件，才獲得長官重用，外派至交通部觀光局香港辦事處。

徐嫚均也借鏡駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生事件，發聲明回應「不要為了選舉，在他人傷口灑鹽」，並指如此選舉手段，是「讓徐叔叔（徐定禎）丟失了人格！」候選人應該亮政績、提政見！攻擊候選人的家人是卑鄙無恥的行為。

徐耀昌控告對手發黑函

李京勳則回批徐嫚均不要打溫情牌模糊焦點，以合理化享受特權的行為，請徐嫚均說明清楚。

雙徐陣營除隔空交火，徐耀昌陣營也到苗栗地檢署按鈴控告徐定禎陣營發送黑函、託播廣告影射苗縣府收受人事紅包。

徐定禎指非黑函有所本

李京勳回應，文宣上皆有署名徐定禎後援會，非黑函，至於文宣內容指，苗栗縣長徐耀昌圖利、前通霄鎮長徐煌貪污一審有罪，但徐耀昌競選總部卻不斷拿未定讞來模糊這項事實；何況，徐耀昌任命徐永煌是事實，難道苗縣府高官任用一審判決有罪停職人員，不可受公評嗎？

另，徐定禎競選總部託播廣告內容，是徐定禎到廟裡拜拜，向神明宣誓，當選絕對用人唯才，絕不收受人事紅包。李京勳納悶「何來影射之有？」