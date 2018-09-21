〈北部〉中台灣農業博覽會 週六苗栗登場

2018-09-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○一八中台灣農業博覽會，將於廿二日起一連廿三天，在苗栗縣展開，將展出中彰投苗四縣市的農特產、休閒農業產業、農業技術等，讓民眾不只看展、買農特產，也能深入四縣市的產區、景點延伸旅遊消費。

中彰投四縣市 設110個農特產攤位

「中臺灣農業博覽會」會場設置有「幸福苗栗」、「花現台中」、「彰化優鮮」、「品味南投」等四縣市的在地農特產品，包括高接梨、葡萄、茶、咖啡、雞蛋、火龍果等一百一十個農特產品攤位。另有「農業成果展示館」、「農村繽紛館」、「農業機械展示館」。

「幸福苗栗」以苗栗縣農業之生產、生活、生態與六級產業融合展現縣內特有農產業型態，入口處更有全國最精緻的彩繪稻田提供民眾拍照欣賞。

「花現台中」則以實境的方式讓民眾體驗農業文化，欣賞台中市農村美麗景色，並設有花博主題區，只要一進門，就能體驗被繽紛多彩花卉擁抱的感覺。

「彰化優鮮」以「樂活農村、安全農業、多元通路」呈現不同時節農村景觀，展出彰化農業的多樣化及優鮮農產品。「品味南投」則展現在地農業與文創相結合的成果。

連展23天至10月14日 免門票

展期從廿二日至十月十四日，地點位於苗栗縣立體育場旁，入場免收門票，也設有免費停車場供民眾使用，相關資訊可上「2018中臺灣農業博覽會」網頁查詢。

縣長徐耀昌昨天下午視察各展館，要求各相關單位準備工作做到盡善盡美，並歡迎全國民眾造訪，體驗苗栗、台中、彰化、南投四縣市的農業文化和特色。