〈中部〉台中車站廣場完工 明起調整22公車路線

2018-09-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火車站前廣場改建完工，市府交通局調整停靠建國路「原金沙百貨前」的廿二條公車路線，自廿二日起改停靠「台中火車站（台灣大道）」站、「台中火車站（巧合大飯店）」站及「台中火車站（民族路口）」站，公車族要多留意。

原停靠金沙百貨前 改往3站點

交通局長王義川說，配合車站前廣場改建工程完工，為縮短民眾往返火車站步行時間，以「就近調整」及「方向調整」原則，調整目前停靠於原金沙百貨前的7、11（左環）、12、20、33、35、37、61、81、102、105、131、158、280、284、286、288、289、700、6899、6933及6935路等廿二條公車路線（含公路客運）。

調整後，7、12、33、35、37、102、105、131、158及700路公車將改停靠於諾貝爾書局對面「台中火車站（台灣大道）」站。

11（左環）、20、61、81、280、284、286、288、289及6899路公車，改停靠於巧合大飯店前「台中火車站（巧合大飯店）」站；6933及6935路公車，改停靠於「台中火車站（民族路口）」站。

交通局表示，為讓民眾適應此次站位調整，除已提早在原金沙百貨前公車站位張貼公告，也請公車駕駛員在車上向乘客宣導，並同步在交通局網站及台鐵服務台提供導覽圖等供民眾索取，民眾如有相關問題可撥打1999詢問。

另外，為避免乘車久候，建議民眾可利用台中公車APP及台中市公車動態資訊系統查詢公車即時資訊（http://citybus.taichung.gov.tw/cms/）。