〈北部〉8萬株野百合助陣 蘆竹大古山拚觀光

2018-09-20

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕市府為發展蘆竹區大古山的觀光產業，將於大古山頭及山腳、山鼻、外社、坑口等社區種植八萬株野百合，十月十三至廿五日舉辦田裡撈魚、摸蜊仔體驗、百合復育種植、草仔粿DIY、百人搓湯圓、懷舊音樂及秘境小旅行等系列活動，將當地景觀、生態結合產業發展，提升大古山休閒農業區的亮點，詳情可至大古山休閒農業區發展協會臉書粉絲專頁查詢。

市府要讓早年美景再現

市府農業局林務科長陳仁信表示，大古山位於林口台地末端，早年稱為「大崙尖」，海拔一五一公尺，可俯看蘆竹、大園和桃園國際機場，是北台灣知名的夜景景點，當地山區過去生長許多台灣原生種的野百合，但近年來逐漸消失，農業局為此與社區合作復育野百合，去年曾經種植五千株，今年決定擴大種植八萬株，希望能夠增添大古山的觀光特色。

陳仁信說，野百合是台灣原生種，學名為台灣百合，適應環境能力很強，可生長在差異極大的生態環境，台灣南從屏東，北至東北角風景區沿海及各離島如蘭嶼、綠島等，且從海岸邊到海拔三千多公尺高山上都有其蹤跡；蘆竹大古山與附近山區曾經遍地都是野百合，是當地人的共同記憶。

明年五月可見綻放花海

「2018大古農情．百合FUN華—大古山野百合熱身種植」系列活動，主活動將於十月廿一日上午十點於大古山福山宮舉辦，由市長鄭文燦與地方人士一起種植二千株野百合，周邊隨後將陸續種植八萬株野百合，明年五月就可見野百合綻放成花海的美景。

系列活動包含攝影比賽、提供獎金，民眾上網投票也能抽獎，且透過網路報名參加各系列活動，也能享有商家優惠折扣；活動期間設有免費接駁車，民眾可多加利用，詳情可至市府農業局官網、市府農業局臉書粉絲專頁、大古山休閒農業區發展協會臉書粉絲專頁查詢。