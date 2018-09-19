〈南部〉豪雨見「黃河」內埔中林村控種茶惹禍

2018-09-19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕逢雨必淹的屏東科技大學校門前壽比路，日前豪雨湧出黃色泥水，鄰近的內埔鄉中林村居民深受其害，積水消退後，道路、農田被厚厚的一層黃土覆蓋，村民把矛頭指向在山坡地種茶的台灣農林公司，並痛批屏東縣政府未嚴格把關該公司水土保持計畫，讓村民深受其害。

指山坡地開發 未做好水土保持

中林村位處於山坡地下方，今年八月二十三日受熱帶低壓影響，暴雨成災，到屏東拍戲的藝人小嫻，還拍下「黃河」景象，村民自嘲「科大河」幾乎是地方特產。

中林村長來慶銘說，山坡地過度開發且沒有做好水土保持，裸露的黃土上沒有植被，大雨一來，黃土跟著雨水衝進毫無功能的「滯洪沉砂池」，再一路灌進村莊，大水退去後留下厚厚的泥沙，嚴重影響村民生活。

中林村民怒批，農林公司在山坡地種茶，村民在下游吃土！八月連續大雨，黃土滿路造成打滑，農作物被黃土覆蓋死光光，已經快要不能活，為什麼縣府能放任這種水土保持計畫通過，根本與財團一起欺負善良百姓！

民眾揚言抗議 民代力挺鄉親

村民形容村莊像是「後脊背被割流血」，除要求農林公司賠償，也向縣府沒有嚴格把關表達不滿，村民憤慨表示，不排除發動村民封路並到縣府抗議，爭取生存權。

屏東縣議員潘淑真、徐榮耀、潘長成、內埔鄉代主席鍾慶鎮等人昨天到場力挺鄉親，要求業者限期與村民協商賠償事宜，並將在定期會要求縣府嚴格把關，加速中林排水系統工程。

縣府促改善 台灣農林公司願溝通

縣府水利處長江國豐表示，中林排水規劃整治工程分四期進行，第一期十一月完工，第二期預計明年初完工，第三期已獲中央同意核准經費，每一期工程從發包施工到完成約需兩年，縣府會盡力爭取預算，早日完工。

江國豐表示，農林公司的水土保持計畫經過專家審核通過，將要求農林公司重新檢討，並且改善缺失。台灣農林公司回應，會在一週內與村民溝通協調。