〈北部〉《桃園》萬國伯把稻子當孩子 看頭顧尾75年

2018-09-19

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園米揚名全台，在去年的台灣稻米達人冠軍賽拿下雙冠軍，今年將有十二人參賽，昨天在市府前授旗誓師，進軍本屆比賽；特別的是，人稱「萬國伯」的龍潭區農民湯萬國，過去兩度在全國賽奪冠，高齡八十二歲的他至今仍熱中種稻，市府特地為他拍攝紀錄片，近期就會殺青，預計十月三日在客家文化館首映。

台稉9號冠軍米 湯萬國連莊

曾接連在二○一五、一六年以台稉九號拿下冠軍的湯萬國，昨天也出席誓師大會為其他農友加油打氣，市長鄭文燦致詞時大讚湯萬國年過八旬仍熱愛種稻，提及市府以「萬國伯」為主角的「龍潭三坑地區稻米紀錄片」近期就會殺青、上映，湯萬國也謙虛分享說，農民就是看天吃飯，但用心就能種出好米。

麻雀吃稻穀 他也不以為意

湯萬國說，龍潭鄰近石門水庫源頭、水質佳，又加上天公作美，種出的米香Ｑ好吃，每當稻子抽穗，常有識貨的來大快朵頤，但善良的萬國伯對鳥劫不以為意並笑說，請麻雀吃到飽也沒關係，「我們皮帶勒緊一點就好」。

湯萬國從七歲就開始種田，七十多年來樂此不疲，至今仍每天清晨六點就出門巡田水，傍晚也都會到田裡「看頭顧尾」，他笑說，稻子就是他第五個小孩，每天都要去看看「孩子們」過得好不好，其他四個孩子也常陪他割稻、插秧一整天。

桃園米很出色 派12農出賽

鄭文燦指出，桃園的稻農很出色，台灣稻米達人冠軍賽雖歷經多次轉型，桃園從二○一○年至二○一六年，無論在全國稻米品質競賽、全國名米產地冠軍賽等，總共拿下十八個獎項，去年轉型為「台灣稻米達人冠軍賽」，並分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」，桃園分別由八德區農友呂理文、桃園區農友呂理陽拿下雙料冠軍，展現雄厚的農業實力。

市府農業局長郭承泉表示，今年派出各區賽的冠軍出戰台灣稻米達人冠軍賽，分別為桃園區陳明君、中壢辦事處徐茂松、八德區呂理瑋、大園區陳士賢、觀音區梁信琪、平鎮區莊雲棋、大溪區葉福龍、楊梅區葉時帖、龍潭區朱武斌、新屋區彭曉貞等人角逐好米組；有機米組由大溪區陳永達、新屋區李永清參賽。