〈中部〉房價透明化 台中住宅交易價格指數公告

2018-09-19

〔記者張菁雅／台中報導〕市府地政局與逢甲大學及台中市不動產估價師公會合作，編製台中市住宅交易價格指數昨日正式發表；地政局長張治祥表示，住宅交易價格指數將全市廿九個行政區依照標準住宅價格相近程度，合併為五個分群，讓民眾了解在哪裡可以買到價格相近的房子。

以屋齡三年以上中古屋為標的

張治祥表示，台中市住宅交易價格指數以屋齡三年以上的中古屋為標的，二○一二年八月實施實價登錄制度為基期，並以標準住宅概念來評估整體住宅價格的變動情形，將全市廿九個行政區依據標準住宅價格相近程度，合併為五個分群。透過住宅交易價格指數，民眾可以根據自己的預算，了解在哪裡可以買到價格相近的房子。

五個分群 指數採不同標準住宅

五個分群分別為第一群霧峰、東勢、神岡、大肚、龍井、梧棲、清水、大甲、外埔、石岡、新社、大安與和平區；第二群北屯區與西屯區；第三群西區與南屯區；第四群南區、東區、北區、太平與大里區；第五群中區、烏日、豐原、后里、潭子、大雅與沙鹿區。

而各群指數採用不同的標準住宅，總面積在卅八至四十三坪，屋齡從十八至廿年，總樓層數為九樓至十四樓的大樓，取其中間樓層。張治祥解釋，標準住宅代表該區域中交易最大宗的房型，因此各群的標準住宅會有所不同。

指數趨勢 可看出房價漲跌情形

張治祥也說，從八年來的指數趨勢，可以看出中古屋房價漲跌情形，除了做為民眾購屋參考，政府辦理徵收、編列預算等能有所依據；不動產業界則可利用價格指數在投資評估上更精準。目前除了內政部營建署針對六都編製住宅價格指數，地方政府中只有台北市、台中市編製。

交易價格指數 每月十五日更新

地政局說明，台中市住宅交易價格指數每月十五日更新，除了價格指數，還提供透天厝、住宅大樓、華廈的成交價量平均數、中位數及標準差統計量。

在指數方面，以西屯及北屯分群為例，最近一期（今年五月）指數為一百五十二．六％，與基期相比，成長五十％以上，與上月相較則下跌二．四一％。交易價格方面，透天厝部分，今年上半年平均交易價格為一千二百卅九萬元，與去年下半年的一千二百六十八萬元相比，微幅減少二％；住宅大樓與華廈交易價格部分，今年上半年平均交易價格為每坪十八．五萬元，與去年下半年的十八．九萬元相比，微幅減少二％。

張治祥表示，民眾如欲進一步了解，可上地政局網站：https://www.land.taichung.gov.tw/content/?parent_id=11929。