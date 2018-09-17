〈南部〉台東又有水龍捲 氣象站︰天候不穩定

2018-09-17

〔記者王秀亭／台東報導〕受到山竹颱風外圍環流影響，十五日下午台東從北到南外海都有民眾發現水龍捲，昨天清晨六時、中午十二時許又有民眾分別在太麻里、小野柳外海再見水龍捲，台東氣象站表示，山竹颱風外圍環流帶來旺盛的對流雲，只要當時天候及地形適合，便易產生水龍捲，也代表著台東天候不穩定。

太麻里鄉民蔡東安表示，清晨六時左右，在太麻里北里橋外海看見由海面至天空有一條長條形水柱，持續往太麻里岸際前進，趕緊拿起手機拍下水龍捲畫面。

蔡東安說，水龍捲在海面上持續兩分多鐘，隨著逐漸接觸陸面，水柱也逐漸消散，從網路得知十五日下午有民眾陸續在成功、東河外海看到水龍捲，甚至南至尚武也有龍捲風，甚至對尚武村造成災情，想不到昨天清晨能親眼目睹。

昨天中午也有民眾經台十一線到台東市時，在小野柳外海看見水龍捲，徐姓民眾說，在富山就看見水龍捲，形狀細長，在外海持續超過一分鐘，直到小野柳想停車拍照，停好車後，水龍捲也逐漸消散。

台東氣象站技士張俊協表示，台東外海頻見水龍捲，主要受到山竹颱風外圍環流影響，其帶來的對流雲旺盛，在空曠的陸面或海上便易產生，若發生在外海，除非有漁船經過，不太會造成災情，若接近陸地才生成，也可能會造成災情。