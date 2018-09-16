〈北部〉竹縣推地方文化館10年 人力、經費待突破

2018-09-16

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣政府推動地方文化館至今屆滿十年，經盤點全縣有一百餘處文化機構及設施，有十四個營運中的館舍，參與過地方文化館計畫，但面臨人力、經費與專業不足的考驗，需要克服與重新定位再出發。

面臨開放天數、配合自籌款比例等限制

文化部補助地方文化館有其條件，形成推展困境。縣府文化局藝文推廣科長李佩璇說，像是一年須開放三百天以上，就需要一定人力的支持才能做到；館舍建築須取得建照、使照才能提出申請；還有每案每年平均補助一、二十萬元，但須配合補助的自籌款，公有館舍為補助七成、自籌三年，私有館舍則是一比一，令人卻步。也因此，參與地方文化館計畫的館舍每年異動，部分甚至已停止運作，北埔鄉「鄧南光影像紀念館」由地主收回自營。

縣府文化局長張宜真表示，今年文化部地方文化館計畫，重點在於整合行銷推廣，七間申請的館舍中，縣史館、五峰鄉原住民族館、賽夏族矮人祭場文物館、張學良故居、尖石鄉原住民文化館、竹東鎮樹杞林文化館等為公有，僅老湖口天主堂文化館是私有。

文化局推青年進館 無薪實習效果有限

針對人力不足問題，文化局也首度試辦「青春永駐」青年進館計畫，協助館舍連結學校與社區資源，媒合大學生走進文化館。不過，礙於實習沒有薪水，加上招募時間較晚，今年僅媒合四名暑期實習的大學生進駐三個館舍。

文化局另舉辦館際交流、參訪、工作坊及訪視、諮詢、專家輔導與評量，協助提升服務品質。

仍有部份館舍建立品牌、經營出特色

張宜真表示，青年進館計畫只是起步，後續希望擴大辦理，透過專業導入、青年參與創意行動及館舍交流機制，建立新竹縣在地文化特色。

可喜的是部分館舍營運已逐漸上軌道，如橫山鄉好客好品希望工場以建立品牌和體驗活動，創造就業機會；關西鎮臺紅茶葉文化館透過專業文物導覽和音樂活動，經營出特色；竹東鎮蕭如松藝術園區設計多元化藝文課程，並融入社區活動來維持營運；篁城竹簾文化館的環保文創商品推陳出新，還有DIY體驗；芎林鄉紙寮窩造紙工坊則是結合親子DIY、走訪古道等推廣輕旅行，各具特色。