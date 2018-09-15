〈南部〉台卅九線新化延伸段 全線號誌一路長綠

2018-09-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台卅九線新化延伸段已完工通車直達南科園區，南市交通局「一路長綠」專案計畫，完成該路段全線號誌，除可縮短民眾行車時間，若遇有國道一號壅塞時，可做為國道一號往返高鐵台南站與南科園區的替代路線，增加選擇性及便利性。

起訖點為市道一八二至台廿線

交通局指出，據觀察台卅九線新化延伸直達南科園區後，整體車流量已明顯成長，因此今年度選定台卅九線與市道一八二以北路段，進行號誌長綠管制措施，起訖點為市道一八二至台廿線，改善距離約七．五公里，分析改善前平均旅行時間約十三．五分鐘，改善後約可縮短至十二．五分鐘，整體改善成效約七．四％。

交通局表示，若號誌故障或秒數設計不當，皆會對民眾造成不便甚至危險，其中以紅綠燈號誌管控順暢性的實際感受最深，因此，改善易壅塞路段的交通號誌連鎖性是解決方法之一。自二○一三年起，針對重要道路路段進行號誌時制重整與優化，延長綠燈行駛續進的距離，減少號誌化路口停等次數，讓交通更加順暢。

減少停等次數 節省用路人行車時間

過去五年已陸續在原市區、永康區、仁德區、柳營區與新營區等區域，共完成廿三處路段交通號誌「一路長綠」調整，各路段改善後，約可節省用路人七至十五％的行車時間。

交通局表示，今年將再完成安定區南一七八線（直加弄大道至光復路）、善化區台十九甲線（興華路至中正路）等兩路段號誌一路長綠改善工作，未來也將持續選擇適當路段推動，讓民眾在道路行駛時更為安全與便利。