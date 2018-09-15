〈台北都會〉陳辭董座 藍綠解讀：要逼退吳音寧

2018-09-15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司今年以來紛爭不斷，兼任北農董事長的副市長陳景峻昨宣布請辭董事長後，民進黨市議員簡舒培猜測，市政府可能想藉由陳景峻的請辭，用暗示手法來逼退北農總經理吳音寧。國民黨市議員鍾小平也認為，陳景峻的請辭，代表柯營與綠營之間的魚死網破，要藉著施壓來逼吳音寧主動離職。

同為民進黨同僚的陳景峻請辭北農董事長，民進黨市議員梁文傑指出，就他所知，陳景峻是真的很想走，早就不想當北農董事長。市議員許淑華指出，從過往台北燈節等案例，就能發現陳景峻與柯市府時常意見不合，柯市府更將沒能力掌控吳音寧的氣都出在陳景峻身上，所以當北農爭議鬧成這樣後，要推人出來止血，當然就推陳景峻，當成市府對事件負責的動作。

簡舒培則認為， 陳景峻身兼副市長與北農董事長，卻從沒扮演好居中協調的角色，還在批發市場改建案中，提供錯誤的訊息給柯文哲，甚至已經角色錯亂，所以陳景峻本來就該離開。簡也說，陳景峻在這個時間點請辭，還有一種可能，就是柯市府要藉由陳的離職，用暗示手法，來施壓、逼退吳音寧。

國民黨方面，市議員鍾小平解讀，陳景峻的後面是柯文哲，吳音寧的背後是民進黨主席蔡英文，原本鬥而不破的白綠關係，在陳景峻離職後，就算是正式翻臉的魚死網破，柯藉由陳景峻請辭，向蔡英文、吳音寧施壓，之後甚至可能在北農董事會上，主動發動撤換吳音寧的提案。

市議員王鴻薇則說，柯文哲換不掉吳音寧，最後變成撤換陳景峻，就像柯文哲鬥不過人，就認輸輸一半，讓陳景峻請辭，是向農委會、吳音寧或蔡英文求饒嗎？這會讓人懷疑市府到底有沒有解決北農問題的能力。