〈台北都會〉新北網路菜市仔 秋節優惠起跑

2018-09-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋節就快到了，揪烤肉就要先備料，即日起到九月廿四日，「來新北逛菜市」網路菜市仔採買，精選商品下殺八八折，還加碼推出早鳥價，活動期間，前五十筆早鳥訂單，就可享滿五百元現折一百元的折扣優惠！

各市場人氣攤 精選商品88折

新北市市場處表示，中秋節除了團圓賞月吃月餅外，揪烤肉趴幾乎可說是全民運動，「來新北逛菜市」網路菜市仔推出「我是Party King」活動，邀請汐止秀豐市場明珠海產、金山第一市場阿郎甜不辣及長榮肉舖等各市場人氣攤位，一起推出中秋烤肉精選商品八八折，烤肉必備的甜不辣、香魚、香腸等應有盡有。活動期間前五十名，只要輸入折扣碼「B11e4e591」，還可享滿五百元、現折一百元的早鳥優惠。

還有早鳥優惠 滿500現折100元

金山第一市場阿郎甜不辣二代老闆劉志明說，阿郎甜不辣傳承自父親，在金山第一市場經營近四十年，堅持使用純正的新鮮鯊魚漿，以黃金比例調配，每日手工製作，口味深受當地民眾喜愛。二代老闆劉志明接手後，更進一步將銷售版圖擴展到網路行銷平台，每到中秋節，甜不辣都供不應求。

新北市市場處長謝俊隆表示，新北各市場內除有新鮮食材外，還有隱藏版美食，為讓民眾可以享用各地美味，市場處輔導市場攤商拓展網路銷售平台，除了中秋精選商品外，還有中和民享市場「胡姥姥素膳坊」的古早味豆干、林口東勢市場「雞雞叫」甘蔗雞等美食，歡迎民眾上網動動手指下單，把市場美味帶回家！