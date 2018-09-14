〈南部〉買凶冰屍案 2共犯羈押禁見

2018-09-14

〔記者黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕高市買凶冰屍命案，法醫昨解剖複驗死者遺體，確認致命傷於頸部遭砍兩刀，背部有多處細長棍棒傷痕，疑遭甩棍毆打。丁嫌則供稱持開山刀弒父，另參與殺人計畫的蔡姓、高姓男子昨天凌晨遭羈押禁見。

昨天上午，雄檢檢察官趙期正等人在市立殯儀館二度相驗丁姓死者遺體，法醫採集皮質、毛髮等跡證，關鍵凶刀、甩棍尚未尋獲，三嫌可能於訴訟期間翻供，毛髮、傷痕列為重要證物，並開臨時偵查庭詢問死者母親，有無要補充案情。丁林女士當庭說要原諒孫子，事情發生再也不能彌補。

本報獲得獨家訊息，死者丁男有位經營漁產品的蔡姓好友，兩人曾一起在前鎮各購一棟透天厝，丁男疑付不出貸款，只好脫手賣掉，丁男也常向蔡購買魚貨，據了解，丁男寄放了兩百萬元在蔡家，並立字據有需要會親自來拿。

上月蔡男多次聯絡丁男，欲問何時來拿回兩百萬，卻都是丁男妻子洪婦接手機，她得知丈夫外面還有這筆錢，曾向蔡男索取丈夫寄放的兩百萬元，但蔡懷疑好友丁男已遇害，不敢擅自交給她，堅持須丁男親自來拿，洪婦只好悻然離去。

據透露，昨日解剖複驗死者致命傷口，雖不能確認是開山刀所為，但是研判至少遭兩種凶器傷害，檢警並採信蔡嫌（二十三歲）所稱持甩棍行凶的說詞，將尋找甩棍下落，是否也跟開山刀一起被丟棄到彌陀海邊，有待進一步釐清。