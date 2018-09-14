〈北部〉陽醫二期擴建 拚明年通過預算

2018-09-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明大學附設醫院院長羅世薰，將在明天卸任，他在院長任內力推的陽大醫院二期擴建計畫卡關，各界擔心是否陷入瓶頸？他指院方正在釐清計畫土地及編制問題，力拚明年通過預算，朝升格醫學中心目標邁進。

朝向升格醫學中心目標邁進

陽大醫院二期擴建計畫，爭取升格醫學中心，需要廿九億元經費，院方提出計畫書，二度遭教育部打回票，全案一延再延，羅世薰說，醫院希望儘速通過擴建計畫，成為醫學中心，提升宜蘭縣的醫療能量，這部分必須逐步完成。

院長羅世薰明卸任 續留宜蘭行醫

羅世薰表示，院區計畫土地及編制還未釐清，此案的確遇到挑戰，院方已在積極處理，近期內就會有結果，盼明年通過預算，為陽醫升格醫學中心邁出重要一步，他卸下院長職務後續留醫院服務，繼續協助院方完成願望。

立委陳歐珀指出，八月三日行政院國發會，發現全案土地使用還有問題待釐清，已函請給各單位協調，行政院積極與各單位處理，他也深入了解狀況，請求相關單位全力配合，讓陽醫擴建計畫順利過關。

六十三歲的羅世薰，在宜蘭行醫十七年，其中在陽醫擔任七年院長，卸任之後，還在陽醫看診，新任院長則由台北榮總直腸外科教授楊純豪接任；羅世薰在陽醫院長任內，醫院搬到蘭陽新院區擴大服務，並設立宜蘭市長照樂智社區服務據點，宜蘭市長江聰淵昨頒贈榮譽市民證書及榮譽市民之鑰給他，表達感謝之意。

羅世薰說，獲此殊榮深感榮幸，這份榮耀歸功於醫院全體同仁，希望陽醫持續往前邁進。