〈北部〉因應焚化爐歲修 竹縣將「打包垃圾」

2018-09-14

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹市和苗栗縣焚化廠的焚化爐因歲修，提前控管代燒的垃圾量，沒有焚化廠的新竹縣，十六日起將有八十噸垃圾須暫置；縣府環保局表示，將以「打包垃圾」計畫因應，如十七日順利標出，可處理暫置垃圾。

新竹縣每日產生約二百卅公噸垃圾，分別運往新竹市焚化廠和苗栗縣竹南焚化廠焚化。但由於焚化爐每年兩次歲修，加上管理不當，竹北、新豐掩埋場兩年來累積暫置了一萬七千三百公噸垃圾，今年五月底被不滿的民眾擺放挖土機「封閉」，不准任何車輛進場。

將至少有80噸垃圾暫無去處

環保局表示，因應九月焚化爐歲修，新竹市原本代燒新竹縣一百五十公噸垃圾，十六日起將提前控管為一百公噸至十月廿五日；竹南焚化廠原本代燒新竹縣六十公噸垃圾，也將從十六日起，控管為三十公噸，並預計廿四日起到十月九日再降為廿公噸。歲修期間還會視焚化爐儲坑的狀況，隨時調整控管量。

也就是說，十六日起，新竹縣至少將有八十公噸垃圾暫無去處。

打包垃圾計畫 17日二次開標

為此，環保局表示，十六日起協調由竹北市、新豐鄉及湖口鄉三公所清潔隊，將清運的家庭垃圾暫置於掩埋場、隊部。

此外，將運用垃圾處理費二千七百多萬元，在竹北、新豐掩埋場辦理打包垃圾計畫，預計十七日第二次開標。

可燃垃圾壓縮打包 逐步去化

如果順利標出，得標廠商將在一個月內完成機台設備的架設，以每立方米七百公斤的壓縮率，先處理生垃圾，進行破袋、分類，將不可燃垃圾分出後回收或掩埋，其餘可燃垃圾壓縮後用膠膜打包，避免衍生臭味、滲水，以儘量縮短垃圾暫置的時間，後續再設法逐步去化。

解決竹北、新豐掩埋場囤積

環保局表示，預計可打包兩萬公噸垃圾，屆時竹北、新豐掩埋場的新舊垃圾都可一併打包起來，工期十個月，預計可存放三年。

此外，中國醫藥大學新竹縣健康產業園區預定年底啟用營運，被檢舉在工地囤積大量廢棄物未清理，也未用防護網覆蓋，蚊蠅增加，環境衛生堪慮。

縣府環保局表示，將依廢清法裁處六千元到三百萬元罰鍰；違反環評承諾部分，依環評法裁處三十萬到一百五十萬元。