〈南部〉台郡百億投資 5年創2500就業機會

2018-09-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼日月光、華邦電後，又一頂尖科技業加碼投資高雄！蘋果供應鏈成員台郡科技股份有限公司，昨與高雄市政府簽約、進駐和發產業園區，第一期投資一○五億元，五年內創造兩千五百個就業機會；適逢中美貿易戰引發許多台商疑慮，高雄推出上千公頃產業用地，爭取投資。

與市府簽約 進駐和發產業園區

台郡董事長鄭明智致詞時豪邁指出，未來進駐和發產業園區，總投資額會讓高市府嚇一跳，且會以高雄為據點，在毫米波、5G等技術領域，為台灣爭取另一個全球第一。

許立明︰是高雄翻轉契機

代理市長許立明表示，高雄未來產業發展朝多元、均衡、現代化布局，這是高雄翻轉契機，相信未來台灣產業最重要的國際競爭力就在高雄；他並指出，產業發展關鍵在於用地的取得，高雄積極儲備約一千兩百公頃土地，以迎接廠商。

經濟發展局局長李怡德透露，近期確實有多家企業與市府接觸，探詢投資可能，他不願評論是否與中美貿易戰有關，但市府會做好準備，爭取每一個優質廠商到高雄。

台郡在一九九七年十二月於原高縣成立，主力產品為軟式印刷電路板（FPC），兩岸、美國都有據點，總部在高雄；去年台灣兩千大企業調查，台郡在營收成長率與獲利率皆為台灣軟板廠第一，更是蘋果供應鏈重要成員。

取得土地後將分兩期興建廠房

包括經濟部工業局副局長楊志清、宜蘭縣代理縣長陳金德、高市議長康裕成等人，共同見證簽約儀式；台郡說明，取得新廠土地後將分兩期興建廠房，第一期投資額一○五億元，預計一年後可試產與投產，並為明、後年5G新事業提供發展動能，五年內預計創造兩千五百個工作機會，整體二期完成後，可為集團增加一倍產能。