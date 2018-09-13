〈北部〉宜縣治水斥資96億 12年建15抽水站

2018-09-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕最近各縣市豪雨不斷，氣象局曾對宜蘭縣冬山鄉發佈淹水二級警戒，預計山竹颱風可能帶來另一波豪雨。立委陳歐珀昨造訪冬山鄉林寶春抽水站，希望做好防災準備未雨綢繆。宜蘭縣為治理水患，十二年來建造十五座抽水站，治水經費達九十六億元。

立委關心防災 視察林寶春抽水站

陳歐珀昨偕同水利署工程司李建勳、第一河川局長陳健豐、冬山鄉長謝燦輝、縣議員游祥德、張秋明等人，到冬山河畔的林寶春抽水站關心防災準備狀況，並慰勉工作人員辛勞。

陳健豐說，林寶春抽水站配置兩台抽水機組，每秒最大抽水量四噸，如果出現強降雨，抽水機可把林寶春排水集水區的水量，排放到冬山河，預計明年春節完工，主體工程大致就緒，若有緊急狀況，也能啟動抽水應急。

陳歐珀說，中央政府很重視宜蘭防洪設施，持續編列經費投入防災減災工作，縣內各鄉鎮市若有防洪防汛需求，請儘快提報上來，他會與縣府聯手爭取更多治水預算。

宜蘭縣總體治水工程二○○六年起分三期執行，水利署挹注九十六億元經費，建造十五座抽水站，第一期「八年八百億計畫」完成平行、上大福、梅洲、玉田、月眉、塭底、新南、打拿岸等八座抽水站，改善淹水面積兩千三百八十一公頃。

第二期「流域綜合治理計畫」，建造清水、五結、武暖、廣興、新興、林寶春、林和源等七座抽水站，改善淹水面積一○一四公頃；第三期「前瞻計畫」將改建清水大閘門。

新建的十五座抽水站，有十座已經啟用，廣興抽水站仍在施工，武暖、新興、林寶春、林和源等四座已進入收尾階段，已具備抽水功能，防汛期間隨時備戰。