〈北部〉《桃園》海岸巡護隊 市長：最快年底成軍

2018-09-13

〔記者陳昀／桃園報導〕中壢區永福里水環境巡守隊去年代表桃園市參加環保署評比獲得全國冠軍，昨天赴市政會議接受表揚。市長鄭文燦有鑑於水環境巡守隊表現良好，宣布將規劃成立海岸巡護隊、山林巡護隊，維護桃園近山親海的美好環境，其中海岸巡護隊最快年底就能成軍。

60巡守隊 河川認養率達8成

鄭文燦指出，桃園有六十個水環境巡守隊，共有二三三二名志工，河川認養率達到八成；水環境巡守隊的工作為環境巡檢、水質檢測、公害通報等，對環境巡守頗有助益，市府也強化制度，除了保險、制服、裝備、年終慰問，還有電動機車補助，提供更好的支援。

觀旅局擬成立山林巡護隊

他表示，市府將循水環境巡守隊的模式成立海岸巡護隊，鼓勵企業認養、民眾參與，且桃園近山親水，也責成觀光旅遊局研議成立山林巡護隊，維護山區環境。

市府海岸管理處長林立昌說，市府將海岸維護以每年一百八十萬元預算委外辦理，且著重近海的危險區域，而海灘垃圾幾乎是清也清不完，若能招募沿海社區居民、立案的民間團體協助，會是一大助力。

林立昌指出，海岸巡護隊未來主要協助海灘環境維護、污染通報，以及油污的緊急應變等，因為需要特殊專業，年底前會推出理論、實作並重的課程，讓沿海居民養成專業，未來可就近處理、即刻通報水質異常情形，並配合專業人員維護家園，「像農民巡田水」，他拜訪各里已獲得不錯的回響。

觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園的山區步道是由登山愛好者自發維護，但除了石門山、虎頭山、五酒桶山等熱門登山路線，其他地點難免被遺漏，因此將參考林務局的山林巡守員制度，組織山友及三百名導覽志工，劃分專責區域、提供設備，成立山林巡護隊協助環境清潔，也能檢視是否有破壞林木、土石坍塌等情形。