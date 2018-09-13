〈北部〉《桃園》整治埔心溪 鄭文燦：不再各段修修補補

2018-09-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場於二○一六年六月二日因暴雨淹水，造成機場癱瘓十餘小時，讓埔心溪防洪工程受到各界矚目，為此，市府爭取前瞻計畫補助三億元推動「埔心溪機場段護岸改善工程」，配合埔心溪治水工程，機場公司也將同步灌溉供水改善工程，將可達到提升機場段防洪標準，預計二○二一年底完工。

全流域治水 總經費達15.8億

市長鄭文燦昨天前往勘查表示，埔心溪全流域的整治經費達十五億八千三百萬元，上游將採「束洪」、「導洪」、「分洪」、「滯洪」方式整治，包括魚管處、龍岡、黃墘溪、上中福、下中福等分線、支線都須納入整治，其中的魚管處分線將興建大型滯洪池，中游的蘆竹段也已透過整治解決淹水問題。

鄭文燦指出，升格前縣府在埔心溪曾進行十四項工程，總經費九千七百萬元，升格後市府考量埔心溪從八德、中壢、桃園、蘆竹至大園，全長約十三公里、流域範圍大，也流經桃園國際機場，必須加強防洪等級，同時引進全流域通盤整治觀念，不再各段修修補補。

桃機防洪等級 提升為100年

鄭文燦說，桃園國際機場於二○一六年六月大淹水後，經檢討須將埔心溪機場段的防洪等級提升為一百年，機場內排水與區域排水須併同整治，市府水務局爭取到前瞻計畫補助三億元，要將沙圳橋至大埔橋河道護岸平均加高六十公分、總長度約三．三公里，並敲除大埔橋下游取水堰、浚深大埔橋至高速公路橋河道，浚深深度約兩公尺、總長度約一．四公里，有三座橋樑須改建。

另，桃園機場公司配合埔心溪治理及機場第三航廈闢建，也會同步進行灌溉供水改善工程，完成後可提升機場段防洪標準、農業灌溉供水無虞的雙重目標，相關工程最快可於年底開工、二○二一年底完工。