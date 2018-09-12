〈南部〉知本龍泉路雨後坍方 單線通車

2018-09-12

縣府將向中央爭取經費修復

〔記者張存薇／台東報導〕熱帶低壓雖已逐漸遠離，但前天為台東縣帶來整天大雨，昨天放晴後，知本溫泉區龍泉路往知本森林遊樂區段突然出現大片山壁崩落，土塊占據一線車道，幸無人員受傷，卑南鄉公所已放三角錐警示，開放單線雙向通行，縣府建設處指出，將向中央爭取災修經費。

台東一九四縣道龍泉路是知本溫泉區內主要道路，串聯多家溫泉飯店，也是通往知本森林遊樂區必經之路，卑南鄉長許文獻指出，上週六無風無雨，另一段土石也崩落，主要是因為龍泉路都是片狀頁岩，只要連續大雨後再放晴曝曬，就會崩塌，所幸無人員受傷，也清理完畢，這段常崩塌的區域若要完全改善，恐必須建「明隧道」，但經費過於龐大，還待爭取。

他指出，昨天新增的崩落路段以前未坍塌過，因為屬於縣道、由縣府主管，將由縣府爭取中央災修經費，公所會盡速清除坍方落石，由於還有山竹颱風逼近，也請路過民眾注意路況，小心通行。

建設處表示，初步會勘，新增崩坍路段山壁將以「掛網」方式處理。

溫泉業者表示不影響進出

知本溫泉業者指出，知本溫泉區今年暑假遊客量平均比往年減少兩三成，目前更進入觀光淡季，住房率約三成，崩坍的地點在龍泉路後段，仍可單線通行，不致影響遊客進出，只是要注意安全。