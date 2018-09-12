〈台北都會〉以「都設準則」否決北農版 林崇傑、彭振聲遭打臉

2018-09-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕為第一果菜批發市場改建案，柯文哲與台北農產運銷公司總經理吳音寧隔空交火，前天召開雙首長會議邀吳入府協商，最後以「台北市都市設計準則（都設準則）『規定』一千八百五十席停車位」為由，否決減少停車位、降低開發面積的北農版。記者向都發局查證，證實都設準則根本沒有規定停車位數量，但產發局長林崇傑、工務局長彭振聲昨於議會報告，卻再度拋出錯誤訊息；對此，藍綠議員皆大罵兩局長誤導，更批若屬故意：「這兩個（彭、林）先出去槍斃了再說！」

都發局︰根本沒有規定停車位的數量

根據去年第一果菜批發市場的都設準則結論，只要求停車應於「基地內自行滿足」，並未提到停車格數量。都發局昨也證實，都設準則僅規範大原則，無規範停車格數量，也沒有縮減就會「違反」準則這件事，並說明停車格數量會在第一果菜批發市場得標廠商得標後，才會在細部設計中規劃，再送至台北市都市設計審議會審查，現在不會有停車格數量的規定，兩局長說法和實際狀況有些許差異。

「減少車位就違反規定」 沒有這回事

林崇傑昨於議會財建委員會專案報告時說：「三月八日需求就是要減少兩萬六千平方公尺的停車空間（指北農版），它違反都市設計審議準則，所以我們不能接受。」彭振聲隨後也說：「這個房子是市政府投資的，農產公司跟漁產公司是我們的房客，我的一千八百五十席停車位是都市設計準則裡面規定的，修改就會不符合都設準則。」

隨後，民國黨議員徐世勳、國民黨議員陳重文等也藉此追問吳音寧，是否清楚自己三月所提出一千兩百席停車位需求「違反都設準則」？吳音寧當下回應，農產公司是依照本身需求提建議，送到市府再進行評估，坦言自己不清楚都設準則。

議員︰官員如果故意誤導 該先去槍斃

記者查證都發局後，參與專案會議的國民黨議員汪志冰受訪說，議員問政時都以為行政單位報告不敢講假話，尤其兩個局長接連這樣說，當然會信以為真。她說，面對一百四十億元的市場改建案，官員無論是「無知」或「知情卻故意誤導」都不可原諒，希望市長柯文哲說清楚，若是故意誤導：「這兩個（彭振聲、林崇傑）先出去槍斃了再說！」

民進黨議員簡舒培受訪也表示，兩個局長找很多理由來指涉吳音寧的版本不應被採納，但都設準則若沒要求停車位數量，為什麼兩個局長一再說一千八百五十席停車格是法規規定？這到底是在陷都發局於不義，還是把所有問題都推給吳音寧？

對於被議員砲轟吳不懂都市設計準則，吳音寧昨會後受訪僅簡短回應，希望局處對於公共政策可以更實事求是。