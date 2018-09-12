〈中部〉紓解車潮 神岡國道一號北上邊坡聯外道通車

2018-09-12

〔記者歐素美／台中報導〕市府闢建打通神岡區國道一號北上邊坡旁的聯外道路，並將原有兩公尺寬的田埂路拓寬為六公尺可行駛汽車的道路，有助紓解豐原交流道及大富路口車潮。神岡區多位里長昨在現場懸掛紅布條，感謝市長林佳龍，地方議員肯定市府建設，現場爭取希望該路段能繼續拓寬延伸至潭子區，並協調補助鄰近中山路的幾戶民宅拆遷，以打通任督二脈，讓交通更便利。

農友無償供地 市府斥資645萬開闢

神岡區國道一號北上邊坡聯外道路，從中山路二四一巷口到大富路，全長約五百八十六公尺，其中有四百公尺道路原僅兩公尺寬，經農友江朝宗、魏金波、劉文憲及莊清泉無償提供農地供市府使用，加上高速公路局的用地，建設局於今年元月動工、七月完成拓寬，工程經費共六百四十五萬元。

分散豐原交流道往大富路車流

建設局長黃玉霖表示，豐原交流道做為豐原、潭子、大雅與神岡等地區的交通樞紐，是台中市最重要的交流道之一，由於上下班期間車流量大、經常回堵，市府在神岡區國道一號北上邊坡旁闢建聯外道路，可分散通往大富路的車流，為豐潭雅神地區居民提供更完善的交通網絡。

市長林佳龍昨視察表示，縣市合併後，台中已是台灣第二大都市，但城鄉差距還是很大，許多道路尚未打通，因此上任後積極投入「路平、燈亮、水溝通」等作業，希望全面打通道路，尤其是高鐵或高速公路旁的道路，以完成分流，讓在地居民「走自己的路」，免塞車。

市議員羅永珍則建議市府繼續打通後段八百五十公尺道路，以延伸銜接潭子區，並協調鄰近中山路段的幾戶民宅拆遷，讓該道路更寬廣便利。