〈中部〉拚觀光 洪國浩提國際三大節

2018-09-12

批林明溱觀光推動沒深度

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人洪國浩，昨日抨擊尋求連任縣長的林明溱，花大錢辦曇花一現的活動，觀光旅遊推動沒有深度也未與地方連結，而他提出舉辦「南投鐵道祭」等國際三大節觀光政見，以全台最長的鐵路支線「集集線」吸引鐵道迷，串連各車站進行深度旅遊，為地方帶來實質效益。林明溱對洪國浩的批評與政見表示「不予置評」，並稱他正在做及在規劃的觀光旅遊建設很多。

洪國浩昨日在發言人張志銘、黨籍議員陳翰立、廖梓佑及提出藝術和部落深度旅遊需求的陳玉鈴、葉仁創等人陪同下，提出他的「國際觀光三大節活動」政見，其先前曾提及的國際音樂節，昨也再提出部落嘉年華和南投鐵道祭活動。

洪國浩等人表示，國際觀光三大節活動是永續且有深度且深入地方的活動，像「南投鐵道祭」即是用來取代被縣府取消的集集火車好多節活動，利用一九二二年開通、目前是全台最長的鐵路支線「集集線」鐵路吸引國內外鐵道迷，坐火車深入五個車站周邊社區，領略藝術文化和宗教之美。

林駁︰觀光建設很多

林明溱對洪國浩所提的政見和批評，均回答「不予置評」，他說，自己正在做及馬上要做的觀光建設很多，像肉品市場親子公園上要發包、松柏嶺有秘密景點要開發…等。