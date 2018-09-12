〈中部〉嘉縣推準公共化幼兒園 13家加入

2018-09-12

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕行政院推動準公共化幼兒園政策，嘉義縣五十一家幼兒園已有十三家加入，學童就讀每月繳費最高為四千五百元，第三名以上子女每月再減一千元，縣府與教育部國民及學前教育署昨辦見證儀式，家長表達這個政策實施後，一年可省三萬多元，「這種補助真的有感」。

年可省三萬多元 家長稱有感

國教署副署長許麗娟、嘉義縣長張花冠在鹿草鄉愛迪生幼兒園，與十三家幼兒園代表共同見證；許麗娟說，縣府與各私幼溝通輔導，重視幼兒教育，與縣府簽訂契約的教保員月薪至少二萬九千元，第三年提升至三萬二千元，改善教保員低薪問題，讓教保員更用心教學，對家長、學童都是福音。

張花冠表示，嘉縣少子女化嚴重，幼兒園經營有壓力，縣府配合行政院政策，讓家長減輕育兒負擔，享有全國齊一的托育補助；愛迪生幼兒園長李秋慧說，政府補助教保員薪資差額，協助解決幼兒園不易找到教保員的問題，人事穩定也能提升教學品質。

學童月繳費最高四五○○元

一名呂姓家長說，先前就讀私幼每學期註冊費約一萬五千元，月費四千九百元，平均每月要繳約七千三百元，現在只要月繳四千五百元，一年可省三到四萬元，「好像多拿一個月年終獎金。」

縣府教育處特殊及幼兒教育科長李育珊表示，九月十五日前教育部加碼補助，簽約的準公共化幼兒園，六十人以下補助十萬元，六十一至一百二十人補助十五萬元，超過一百二十人補助二十萬元，預期會有更多幼兒園加入。

公幼部分新制二到四歲也免學費，因八月才實施，先前已有家長繳學費五千三百多元，對此，李育珊說，縣府已與各公幼討論，採抵扣方式扣除，免用退費手續。

準公共化保母 一五三人已簽約

準公共化政策保母部分，嘉縣登記保母三百零四位，扣除親屬保母五十九位，可簽約保母數二百四十五位，到昨天有一百五十三位簽約，比例六十二％，緩衝期到九月三十日；嘉縣社會局副局長張翠瑤說，會再辦理家長及居家托育人員說明會，增加簽約數。