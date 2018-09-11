〈北部〉憲兵隊舊址再活化 花蓮招募站開張

2018-09-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕昔日象徵威權體制且被列入「神秘禁區」的花蓮憲兵隊舊址，二零一四年由國防部無償借用給花蓮市公所，轉型活化成「洄瀾人文館」，解禁三年多來，吸引近萬名遊客走訪，二○六強震後，建築體因多數龜裂被判定為黃色危樓，市公所歸還房舍，軍方接手將舊址二度活化，昨成立「花蓮招募站」，預計每年招募七百名新血加入國軍行列。

解禁後的花蓮憲兵隊舊址，是東台灣首座具軍事背景的空間活化成功案例，舊憲兵隊部的房舍總共廿二間，包括偵訊室、軍情室、指認室及展覽室等，花蓮市公所接手後，拆除鐵皮圍籬，並打通部分隔間，轉型成具視覺通透感的「洄瀾人文館」。

啟用後的「洄瀾人文館」，三年多來成為地方人文、歷史及藝術的展覽空間，但因鄰近斷層帶，二○六地震後出現多處龜裂、結構受損，被判定為「黃色危樓」，市公所考量民眾安全且無力負擔補強經費，將房舍交還軍方，具人文歷史意義的廳舍正式熄燈。

軍方重新接手後，經過半年整修維護，請來結構技師檢測，確定建築體安全無虞，隨即投入房舍二次活化，連結國軍人才招募中心，成立「花蓮招募站」，提供民眾軍旅諮詢服務，由專人解說招募班隊、生涯規劃及軍事學校介紹。

花蓮招募站長簡守鄉說，花蓮憲兵隊舊址鄰近市中心、地理位置好，能吸引、並方便考生諮詢，加上每年招募員愈來愈多，若有一處專責辦公地點，有助人才招募，目前招募站外也設置LED牆，透過多元訊息播放，提高資訊傳遞成效。