〈北部〉16新住民姊妹 撐家助人獲表揚

2018-09-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣昭君文化協會發揚中國漢朝王昭君遠嫁異鄉擔任「和平使者」精神，昨頒獎表揚十六名遠從中國、東南亞而來的新住民們，其中來自印尼的張尤尤遠嫁來台，除學會國語、客語，還曾在苗栗警分局擔任印尼語翻譯，協助處理外國事務，被譽為「現代版王昭君」，堪為族群和諧相處的典範。

苗栗縣後龍鎮新蓮寺為全台唯一供奉王昭君廟宇，創立苗栗縣昭君文化協會的余文秀認為，王昭君出塞和親的故事象徵著族群融合的和平象徵，而現代許多從印尼、越南嫁來台灣的新住民姊妹們克服語言、文化的藩籬，不但支持著許多家庭，更使台灣呈現多元樣貌。

張尤尤嫁至頭屋鄉，不但兼顧事業與家庭，並努力學習國語、客語，還曾在苗栗警分局擔任印尼語翻譯，協助警方處理外籍人士相關事務，二○一三年更獲全國新移民家庭暨婦女楷模表揚。

從越南嫁至後龍鎮的許芳綺，丈夫過世後，獨力靠著微薄代工薪水撫養子女，即便生活清苦，但她樂觀不向困境低頭，更主動協助許多剛嫁來台的同鄉姊妹及早融入台灣生活。

林智勝鼓勵家扶學子勇敢追夢

此外，苗栗縣家扶中心啟動「捍衛青春MIX計畫」，安排四十餘名受扶助青少年，訪問國內棒球好手林智勝、無動力帆船環島的大沐老師張宗輝等。曾獲家扶扶助的林智勝以過來人身分鼓勵孩子勇敢追夢，「人生總有揮棒落空的時候，等下個好球再大力揮出人生全壘打。」

就讀國三的瞿永發訪問完林智勝後感觸良多，將心得寫滿整張字條。他說，家扶安排的挑戰任務，讓他們須在有限的時間，分工合作完成這次訪問，而透過這次難得機會見到體壇大明星，也讓他直呼一切辛苦都值得，未來也希望仿效「大師兄」林智勝的精神，勇敢追夢。