〈北部〉熱血護理師呂淑雅 17年完治700結核病患

2018-09-10

上山下海追蹤個案 一個也不放棄

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕一般人聽到結核病，往往避之惟恐不及，但新竹市護理師呂淑雅卻從事結核病防治工作整整十七年，「上山下海」追蹤個案治療情況，完治超過七百名病患，獲選為資深優良護理人員，接受新竹市護理師公會表揚。

獲選資深優良護理人員受表揚

呂淑雅針對個案不同特性，說服他們配合服藥，有患者療程尚未結束就失聯，她總是透過各種管道把個案找回來。十七年來管理過的個案超過千人，家訪次數超過萬次，在手中完成治療的個案高達七百多人，她堅持的信念是：「不放棄任何一個可以治療的人」。

呂淑雅曾經開車前往新北市八里海邊，在沒有門牌的鐵皮屋找到個案；也曾在新竹縣偏遠山區，花了五個小時找到失聯的個案，輔導接受治療。

一名通報的結核病個案出獄後行蹤不明，呂淑雅透過其女兒，在外縣市的公園找到他，聯繫社政單位安排住處，協助就醫，目前穩定接受治療中。

曾掏腰包協助逃逸外勞個案

呂淑雅協助的個案中還有逃逸外勞，生病沒錢支付醫藥費，她自掏腰包提供衣服及食物。

她也曾經接獲診所來電通報，一名逃逸外勞發燒咳嗽多日，被丟包在診所外，呂淑雅協助送醫，經檢查確認為開放性肺結核，安排住院治療，後續並陪同到警察局投案，聯絡專勤隊協助返回母國。

林智堅肯定所有護理人員的付出

新竹市長林智堅表示，結核病個案需要長達六到九個月的服藥治療時間，防疫人員除了必須與個案及家屬建立良好的互動，還要有耐心提供衛教資訊，支持個案、鼓勵家屬，讓個案持續配合長時間的療程。呂淑雅與所有第一線護理人員的付出，值得肯定。