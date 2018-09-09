〈中部〉1300名自行車選手 挑戰武嶺

2018-09-09

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕二○一八建大輪胎武嶺盃自行車大會師昨天登場，吸引一千三百多名選手參賽，騎向全台公路最高點合歡山武嶺，體驗高海拔、高難度路線，世界一級職業公路車隊巴林．美利達車隊馮俊凱一馬當先，以二小時四十一分四十一秒率先抵達終點，勇奪冠軍。

邁入第十年的武嶺盃自行車大會師活動，清晨五時於埔里鎮國道六號埔里交流道防汛道路鳴槍出發，終點站為海拔三二七五公尺武嶺停車場，全程約五十七公里、海拔爬升近二千八百公尺。

警方表示，九月份合歡山有二場大型自行車活動，除了昨天這場，廿九日（週六）還有「永不放棄挑戰巔峰—武嶺自行車活動」，人數約二千人，考量週日台十四甲線清境路段遊客眾多，交通容易打結，因此二場合歡山自行車活動均改在週六舉行，減少對沿線交通衝擊。

新中橫仍有落石 11月無法長征塔塔加

另原本規劃十一月十七日登場的「日月潭至塔塔加」自行車長征，由於可從潭區向山一路騎往海拔二六一○公尺的塔塔加，全程達八十公里，備受選手期待，惟因省道台廿一線新中橫公路一三三K的迴頭彎路段經常發生落石，日管處經會勘後決定變更路線，改成從台十六線前往信義鄉潭南，再沿著環湖公路回到向山，以確保選手安全，由於活動已開始報名，之後將會公告路線變更，已報名的民眾若不願配合更改路線，也會辦理退費。