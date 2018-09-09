〈中部〉1300名自行車選手 挑戰武嶺

2018-09-09

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕二○一八建大輪胎武嶺盃自行車大會師昨天登場，吸引一千三百多名選手參賽，騎向全台公路最高點合歡山武嶺，體驗高海拔、高難度路線，世界一級職業公路車隊巴林．美利達車隊馮俊凱一馬當先，以二小時四十一分四十一秒率先抵達終點，勇奪冠軍。

邁入第十年的武嶺盃自行車大會師活動，清晨五時於埔里鎮國道六號埔里交流道防汛道路鳴槍出發，終點站為海拔三二七五公尺武嶺停車場，全程約五十七公里、海拔爬升近二千八百公尺。

警方表示，九月份合歡山有二場大型自行車活動，除了昨天這場，廿九日（週六）還有「永不放棄挑戰巔峰—武嶺自行車活動」，人數約二千人，考量週日台十四甲線清境路段遊客眾多，交通容易打結，因此二場合歡山自行車活動均改在週六舉行，減少對沿線交通衝擊。

新中橫仍有落石 11月無法長征塔塔加

另原本規劃十一月十七日登場的「日月潭至塔塔加」自行車長征，由於可從潭區向山一路騎往海拔二六一○公尺的塔塔加，全程達八十公里，備受選手期待，惟因省道台廿一線新中橫公路一三三K的迴頭彎路段經常發生落石，日管處經會勘後決定變更路線，改成從台十六線前往信義鄉潭南，再沿著環湖公路回到向山，以確保選手安全，由於活動已開始報名，之後將會公告路線變更，已報名的民眾若不願配合更改路線，也會辦理退費。

  • 馮俊凱（右二）以2小時41分41秒成績奪冠。 （南投縣體育會自由車委員會提供）

    馮俊凱（右二）以2小時41分41秒成績奪冠。 （南投縣體育會自由車委員會提供）

  • 武嶺盃自行車大會師於投縣埔里鎮國六埔里交流道防汛道路鳴槍出發。（記者佟振國攝）

    武嶺盃自行車大會師於投縣埔里鎮國六埔里交流道防汛道路鳴槍出發。（記者佟振國攝）