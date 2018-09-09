〈中部〉百工百業挺改革／雲林縣長 蔡英文讚李進勇全國第一勇

2018-09-09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨輔選列車「百工百業挺改革」昨天晚上抵達雲林縣，總統蔡英文、行政院長賴清德都到場為李進勇助選，呼籲大家團結支持全國第一勇的李進勇連任成功，蔡英文強調，民進黨說到做到，腳踏實地，用改革來疼惜台灣的土地、照顧台灣人。

昨天百工百業挺改革在虎尾國小禮堂舉行，吸引上千位民眾參加，一群新住民姊妹更是盛裝出席，上台分享成為台灣人很幸福，在台灣很自由。

蔡英文、賴清德進場時現場民眾高喊蔡英文加油、賴清德加油、李進勇凍蒜，賴清德致詞稱讚李進勇「正直顧雲林」，不只顧老人、弱勢、幼兒，對新住民也很關心，且撥亂反正不怕惡勢力、不怕抹黑，有決心、有專業，且有行政能力，雲林農業產值連續三年超過七百億全國第一，而且長照、綠能都是全國第一，這樣肯做事、會做事、會持家，又很感心的縣長，不支持他要支持誰，呼籲大家全力支持李進勇連任成功。

蔡英文表示，政府已完成稅改，用減稅來幫年輕人加薪，現也正積極進行能源改革，綠色能源比核能更環保，這是全世界潮流，台灣沒有缺電，電價也沒變貴，國民黨四處說會缺電、會漲，都是唱衰。

蔡英文強調，從減稅到新能源政策，這些成績都證明民進黨說到做到，不像國民黨只會批評跟反對，民進黨腳踏實地，用改革來疼惜台灣土地及台灣人。

蔡英文指出，李進勇為雲林爭取的農村再生、友善農業都是全國尚用心，前幾週因大雨農業受損，他第一時間爭取災損補貼，中秋節將屆，他也注意文旦採收情況，讓農民整年心血不會無彩工（做白工之意），支持李進勇就是支持改革，就是挺雲林、挺台灣。