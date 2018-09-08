〈北部〉停駛6年 太平山蹦蹦車19日復駛

2018-09-08

農委會斥資億元復建 全票180元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕歷經六年漫長等待，宜蘭縣太平山蹦蹦車復駛，不再只聞樓梯響，全案已獲農委會林務局核定，將於十九日重出江湖，全票票價一百八十元。

位在海拔兩千公尺山區的蹦蹦車軌道，二○一二年八月遭蘇拉颱風肆虐而停駛；二○一五年暑假又遇蘇迪勒、杜鵑颱風摧殘，整整停擺六年。農委會投入一億多元復建，今年春季完工，最早傳出六月試營運，但因安全測試、軟體建置、機械遊樂設施送審，復駛日期眾說紛紜，讓大批粉絲望穿秋水。

「期待即將成真！」蹦蹦車何時復駛？近來成了旅遊界熱門話題，遊客上官網留言，「超期待」、「期待好久+1」；在粉絲們期盼下，羅東林管處最近完成測試，報請上級核准，農委會林務局拍板十九日上午舉辦復駛典禮，宜蘭縣籍的農委會主委林聰賢，將返鄉出席盛會。

4列車車頭彩繪4保育類動物

傳統蹦蹦車以黃色為基底顏色，現在更繽紛亮麗，四個列車車頭，分別彩繪園區常見的黃喉貂、藍腹鷴、金翼白眉、灰林鴞等四種保育類動物圖案，以嶄新風貌迎賓。

蹦蹦車鐵道起點太平山莊，終點茂興車站，全長三公里，單趟車程二十分鐘，每列車有十節車廂，每節車廂可搭乘九人，一列最多容納九十人，平日一天發八個班次，假日十八班，六年前全票（來回票）一百五十元，復駛後調漲為一百八十元。 太平山蹦蹦車是早期伐木時期的運具，山區後來結束伐木事業轉型森林遊樂區，羅東林管處修復三公里長路線，一九九一年提供載客服務，因行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，是太平山遊憩亮點。