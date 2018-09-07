〈北部〉石門活魚節 「達人帶你遊」今起報名

2018-09-07

15日登場 民眾有機會抽黃金魚筷架

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局九月十五日至十一月十八日舉辦「石門活魚節」，規劃「吃活魚、遊客庄抽黃金魚筷架」、「票選創意客家活魚料理」及「達人帶你遊」等活動，活動期間不僅可免費由旅遊達人帶領玩浪漫台三線，上活動官網參加票選或打卡，還有機會獲得純金打造的「黃金魚筷架」、千元活魚加菜金、五百元超商禮券等好禮，市府也與廿多家在地活魚餐廳及商家合作，推出期間限定的優惠。

票選創新活魚料理 可獲千元加菜金

觀旅局長楊勝評表示，遊客只要於活動期間，在台三線五區特色景點及活魚店家立牌，掃描QR Code、上傳個人資料及與立牌的合照，就有機會獲得超商禮券，蒐集五區景點各一個加一家活魚店家，還有機會抽純金「黃金魚筷架」；九月十五日起至十月十四日止，到活動官網票選創新活魚料理，就有機會獲得千元活魚料理加菜金。

「數量有限，要搶要快！」楊勝評說，「達人帶你遊」於活動期間的每週六、日上午九點及下午二點半，結合浪漫台三線周邊生活圈，在大溪、中壢、平鎮、楊梅、龍潭等五區，由最熟悉在地風土人情的導覽人員帶遊客深入各地，每區各有三條旅遊路線供民眾選擇，每梯次僅開放卅人、免費參加，今起官網開放報名；活動詳情可上「石門活魚節」官網（http://www.fish.tycg.gov.tw/）查詢。