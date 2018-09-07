〈中部〉大肚山配水池啟用 民生工業用水無虞

2018-09-07

位居高地 停水後復水比平地晚

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚山因位於高地，只要遇到停水後恢復供水，大肚山住戶就要比平地晚二、三天，水公司在大肚山興建兩個配水池，其中位於大肚遊園路監理所的配水池昨啟用，即日起大肚山居民一旦停水後恢復供水，將跟平地同步，大肚山的西屯、南屯、大肚、龍井地區受惠的民眾達四萬多戶。水公司並表示，未來兩個配水池啟用後，將可確保大肚山區到二○三一年民生及工業用水無虞。

台灣自來水公司六日在大肚遊園路舉行監理所配水池啟用，市長林佳龍、立院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、台水公司董事長郭俊銘、總經理胡南澤、市議員吳瓊華、劉淑蘭及經發局長呂曜志等人一同揭牌。

水公司斥資七億 興建兩配水池

自來水公司編列七億多元預算，在大肚山遊園路監理所及東海國際街坪頂各興建一個容量達一萬二千噸的配水池，監理所的部分已於七月完工，坪頂配水池則於年底完工，每一個配水池可供應一萬二千多戶，兩個配水池每天最高的調配量可達四萬噸，不但增加供水穩定度，恢復供水跟平地同步，有四萬多戶受惠。

一旦停水 可供應居民二天用水

郭俊銘表示，監理所配水池容量一萬二千噸，搭配新埋設的送水管線及七處加壓站擴建改善工程，平時就可供應大肚山居民，並時時維持在七、八成，晚上則水位維持高水位，在停水前會預先蓄滿水量，一旦停水，配水池可供應當地居民一至二天用水。

郭俊銘說，今年五月初發生停水，有了監理所配水池提前配合啟用，使大肚及龍井區居民等待復水的時間由六小時縮短為一小時。

市長林佳龍表示，台水公司啟動「大肚、龍井高地區一帶供水計畫」，除監理所配水池以外，位於東海國際街西北側的坪頂配水池也正在施工中，預計在今年底即可加入供水，屆時將可提供近四萬戶居民用水需求，確保中科、中工、精科園區用水問題。