〈北部〉（三星鄉議員初選）代接民調電話挨告 檢方不起訴

2018-09-06

三星鄉長指政治操作 將參選到底

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉長黃錫墉轉戰下屆縣議員，並爭取民進黨提名，民調輸給議長陳文昌。黃認為，陳文昌陣營找人代接電話影響結果，違反選罷法，對帶頭接電話的三星鄉代會主席陳文新等人提告。全案經檢方偵結，檢察官認為黨內初選非屬選罷法規定的選舉，也沒有收、受賄或給予不當利益影響選情，全案不起訴。

黃錫墉指出，陳文昌用不正當方式做民調，明顯違反選罷法，地檢署竟然不起訴，還將他列為「告發人」，而不是「告訴人」，使他不得申請再議，根本是政治操作，將向監察院告發，並向大法官聲請釋憲，保障自身權益，他也會參選到底。

宜縣議長盼黃錫墉兌現退選諾言

陳文昌說，黃錫墉提告就是要打混仗，初選輸了還要參選到底，明顯違背初選機制，黃提告時曾向選民提及，如果司法單位還其公道，就會主動退選，如今檢方做出最公道裁決，期盼黃能兌現「退選」諾言。

宜蘭地檢署則回應，就這起案件，黃並未受到暴力脅迫行為，權益沒有直接受到侵害，只能算是「間接」而不是「直接」被害人，因此只能列為告發人，不能列告訴人，黃要向監察院告發或釋憲，檢方都尊重。

下屆三星鄉選區議員應選一席，民進黨初選由陳文昌對戰黃錫墉，一月下旬電話民調由陳文昌勝出；但黃指控對手陣營陳文新等人，帶人闖民宅代接電話，成員包含宜蘭縣代理縣長陳金德兒子陳謙，影響選舉公平性，黃不接受民調結果，並到地檢署按鈴提告違反選罷法。

檢方指初選非選罷法規定的選舉

陳文新稱，他不認識陳謙，也沒帶人到民宅代接電話；陳文昌陣營余姓女子說，陳文新需要人幫忙接民調電話，他請陳謙幫忙；陳謙指出，余女要他幫忙接民調電話，他沒有闖，是經過同意進入的，屋主也回答支持陳文昌。

檢方認為，黨內初選不是公職人員選舉罷免法規定的選舉，民宅屋主看護也證稱，陳謙等人進到屋內，並沒有交付任何金錢，也無賄賂或給予不正當利益，全案不起訴處分。