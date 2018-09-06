〈中部〉中台灣影視基地門前電桿排排站 民代促下地

2018-09-06

危及行車安全 景觀也不協調

〔記者陳建志／霧峰報導〕台中市府斥資七．八億元，在霧峰興建中台灣影視基地，已於七月完工，正進行驗收，預計十月底點交給「中影八德公司」營運，不過市議員林碧秀發現，大門前整排電桿和電線，不但景觀不協調，也增加行車危險，建議將電桿下地，同時彩繪美化正對吉峰國小大門的攝影棚高牆。

市政府為促進中台灣電影工業發展，並打造國際級的特色片場，斥資七．八億元在台中霧峰興建「中台灣影視基地」，整起工程二○一六年十月動工，今年七月完工，園區包含兩座全台最大攝影棚，一座中型攝影棚及一座深達七米的深水池，並將李安導演拍攝「少年PI的奇幻漂流」後留下的設備，設置全台唯一的人工造浪池。

趕10月底點交 明年上半年營運

市府新聞局影視發展科長劉仲偉表示，工程正進行驗收，預計十月底點交給中影八德公司營運，由其進行內部的燈光等拍片設備裝設，希望能在明年上半年正式對外營運。

市議員林碧秀昨天表示，影視基地除帶動中部電影產業發展，也能帶動地方觀光，之前發現圍牆緊鄰馬路未留行人通道，擔心吉峰國小學童和家長通行安全，反映後市府將圍牆內縮，並闢設綠帶和人行道，獲得地方好評。

不過林碧秀發現，園區外民生路上整排電線桿，天空密密麻麻的電線，讓整體景觀顯得雜亂，也影響行車安全，建議市府能和台電協調，將這裡的電桿地下化；此外，高達四、五層樓的攝影棚白色外牆，正對著吉峰國小校門，讓原本開闊的校門顯得壓迫，建議能在牆面彩繪，讓視覺更柔和。

市府：已請台電將電桿地下化

劉仲偉表示，已經和台電協調，希望將電桿地下化，至於攝影棚外牆，也已規劃為園區公共藝術區域，將徵求藝術家提案，在牆面進行藝術創作。