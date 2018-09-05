〈台北都會〉〈2018北市議員選情初探系列二 〉《士林北投》爭吳碧珠票源 《內湖南港》綠拋配票

2018-09-05

《士林北投》23人爭13席 小綠挑戰大綠

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林北投區向來是一級戰區，二○一四年議員選舉，有廿一人爭取十三席次，今年席次不變，參選人數增至廿三人。民進黨今年同樣提名六人，但泛綠新興小黨竄起，讓素來堪稱綠營強勢選區投下變數，連黨籍議員梁文傑也曾指該區可能掉一席；國民黨資深議員、現任台北市議長吳碧珠不參選連任下，國民黨今年增提一席為四席，但吳碧珠選票是「不分藍綠服務票」，票源不見得流向自家人，國民黨能否搶攻四席仍是變數。

民進黨提名六席，林世宗、王威中、陳慈慧、謝維洲為現任議員，鍾佩玲、陳賢蔚為新人，國民黨目前提名四席，汪志冰、陳重文為現任議員，林杏兒、張斯綱為新人，加上現任老牌議員，新黨潘懷宗、台聯黨陳建銘、無黨籍陳政忠、林瑞圖，光前述即達十四人，已逾應選席次十三人。

4現任老將 被列安全名單

地方人士分析，十三個名額扣掉四位選情穩定的老牌議員，剩下九個位子，藍綠各提四席、六席，加上三位泛綠新興小黨參選人，時代力量黃郁芬、社民黨劉仕傑與基進黨王映心，「綠的就很危險」。民進黨台北市黨部主委陳正德指出，綠營該區選情緊繃，參選人數爆炸，扣掉四個安全名單，目前藍綠提名的十人，可能有一人要出局，「不敢說是藍或是綠」。

綠提6人藍提4人 全上沒把握

另外，以「服務票」闖出口碑的吳碧珠不參選，上屆得票數可讓兩個人當選，由於票源不分藍綠，加上沒有欽點的接班人，票不見得通通回歸到藍營參選人，讓該區選情變幻莫測。

輔選人士表示，吳的票難預料流向，「沒拿到吳的票的人，就是出局的人」，地方傳聞吳的票會流到幾位特定參選人身上，其實多是私下放話，實情應是「人人都想拿，但個個沒有十足把握」。

士北區某參選人也說，行程跑久謠言不攻自破，到目前為止，吳從沒公開點名接班人，她的資深幕僚對各參選人都算友善，除了口頭鼓勵，有時還會製造讓小黨多登台說話的機會。

從上屆國、民兩黨得票率可看出，士北區有近四成選票為無黨與其他政黨，再加上吳碧珠的票不完全回流國民黨下，國民黨本屆拿三席，今年提四掉一的可能性極高。

《內湖南港》高嘉瑜吸票機 綠老將自危

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市內湖南港選區現任八名議員均角逐連任，前國民黨議員李彥秀成為立委後，國民黨提名兩位重量級新人「郝派」游淑慧、「吳派」李明賢，來勢洶洶；二○一四年落選頭新黨趙家蓉二度參選，勤跑地方，不可小覷；而民進黨超級吸票機議員高嘉瑜，儘管與民進黨市黨部達成配票共識，若配票失當，民進黨四席恐有人落馬，同黨的三位老將人人自危。

國民黨2席新人 面臨新黨挑戰

港湖區二○一四年十四人競爭九席，國、民兩黨各拿下四席，親民黨一席。今年國民黨老將陳義洲、吳世正、闕枚莎尋求連任，二○一四年橫掃兩萬五千票當選議員的李彥秀遺留空缺，因擔心衝擊現任議員，國民黨北市黨部起先採取保守策略，僅提名一席卻引發爭議，調整後國民黨從提名四席增為五席，新增提名分別是游淑慧與李明賢。

游、李被視為副主席郝龍斌子弟兵與主席吳敦義的人馬，以新人之姿參選聲勢不差，但新黨趙家蓉二○一四年拿下近萬票，可惜高票落選，力拚新黨在北市開枝散葉。趙家蓉認真積極，地方人士指出，送車或里長、協會辦的活動都會看到趙，加上趙是藝人出身，形象佳，且在眷村經營有成，恐影響國民黨增加一席的美夢。

至於民進黨，保守提名現任四名議員李建昌、高嘉瑜、王孝維、江志銘，但擁有高知名度的高嘉瑜，初選衝出四十二．六四％的高民調，其他三人的民調只有高的一半，若配票策略不成，無法吸到高的票源，加上小黨虎視眈眈，黨內人士擔心有人會落選，選情緊張。

「友柯」兩女議員 搶當第一名

有趣的是，港湖區女將威力不可小覷，民進黨高嘉瑜及親民黨黃珊珊，二○一四年得票率僅差三％，兩人又是「友柯」議員，此次選戰備受關注。