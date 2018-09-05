〈北部〉駁前瞻只獲1200萬 陳歐珀：爭取到20億

2018-09-05

藍營民代曾批評 對手也質疑

〔記者張議晨／宜蘭報導〕行政院推出前瞻基礎建設計畫，先前傳出宜蘭縣只分配到一千兩百萬元，民進黨立委、宜蘭縣長參選人陳歐珀昨出面反駁，指宜蘭前瞻共獲得廿億元經費。

藍營民代曾批評宜蘭縣前瞻僅得到一千兩百萬元，民進黨中央選對會召集人林錫耀上週陪同陳歐珀辦理縣長參選登記時，國民黨縣長參選人林姿妙陣營也發聲明，指林錫耀未提及前瞻計畫對宜蘭的規劃。

陳出面駁斥 強調已核定21項

陳歐珀昨與民進黨宜蘭縣五合一競選總部總幹事黃適超、黨籍民代，說明前瞻計畫內容及所獲補助。陳歐珀表示，前瞻計畫中，宜蘭縣已獲核定細項共廿一項，總經費約廿億元，宜蘭縣獲前瞻計畫六大項補助經費中，「城鄉建設」有九項共十一‧八億元，「水環境」四項合計六‧四億元，分居前兩名。

陳歐珀服務處以「城鄉建設」為例，內有宜蘭縣提升道路建設品質計畫，獲中央核定廿四案，經費三‧八億元，休閒運動環境也有三‧三億元；「水環境」中的縣管河川、排水整體改善計畫，則有五‧六億補助。

黃適超說，依宜蘭所獲補助金額，光是羅東鎮「月眉抽水」水環境建設計畫，就有兩千兩百萬元，只爭取到一千兩百萬元的說法不知從何而來，建設不能只靠握手與送禮就能爭取，不應該對做事的人「嫌到流涎」，一竿子打倒大家的努力。

陳歐珀解釋，中央對於提升城鄉發展，編列前瞻特別計畫，經費是特別預算，並有滾動式審核，也會不斷因應需求重新調整，持續向中央爭取補助經費。