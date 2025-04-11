誣指外交部專員是共諜還索電話挨批施壓 徐巧芯今六度鞠躬道歉

國民黨立委徐巧芯六度道歉。（記者劉宛琳攝）

2025/04/11 10:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部北美司一名何姓專委是共諜，並曝光姓名和照片，最後被發現是同名同姓的烏龍。何妻透露徐還私下要求索取她先生的電話，讓人質疑要施壓和霸凌。徐巧芯今受訪六度鞠躬道歉，強調自己只是想向何先生道歉，「何太太覺得我是假的，我會道歉到他滿意為止」。

徐巧芯昨天已四度鞠躬道歉，今天再度鞠躬道歉六次。徐表示，她查證確實有一起偵查中案件，只是沒想到同名同姓發生在外交部當中，她知道之後有修改，晚間向外交部長林佳龍致意，表達她的誠意。

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徐巧芯表示，對於何妻提出她詢問當事人電話是要施壓，她是希望親自跟當事人道歉，展現她的誠意，被誤解施壓，她很遺憾，但家屬壓力很大，她也能夠理解。

徐巧芯強調，她的道歉不是他們所說的假的道歉，不管何太太對她的看法是什麼，希望能理解她的道歉是真的，說錯了就是說錯了。同名同姓她很意外，她不是故意的，她說的是國安會祕書長吳釗燮助理，並不是常任文官，本來她要打電話親自說她很抱歉，想不到被解讀施壓霸凌，但她完全沒有這個意思

徐巧芯表示，如果何先生覺得不夠，她可以再道歉第3次，希望何太太理解，她詢問電話是真誠的，希望用她本人名義，不是透過媒體，能見面、通電話，這才是真正的道歉。，次鞠躬道歉她都非常願意，尊重家屬的意願。

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