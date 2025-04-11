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    影片曝光！紐約觀光直升機墜地 西門子分區執行長全家罹難

    直升機落地時發出巨響。（圖擷取自X）

    直升機落地時發出巨響。（圖擷取自X）

    2025/04/11 10:17

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約哈德遜河（Hudson River）在當地時間10日下午發生1起直升機墜毀事件，機上6人全部罹難，包括3名孩童。直升機墜落的影片也在各個社群平台流出。

    有網友在社群平台X貼出一段影片，可以看到一個直升機殘骸直直墜落，落地時發出巨響與煙霧，附近遊客紛紛走避，該網友在貼文中表示，該架直升機主旋翼與尾樑在空中分離，旋翼葉片已經完全脫離機身，但下落時仍繼續旋轉。

    有外媒稱罹難者是德國科技公司西門子（Siemens）高階主管埃斯科巴（Agustin Escobar），一家人原本只是要從空中俯瞰曼哈頓海岸線，卻因為墜機事故而不幸罹難。

    紐約直升機公司（The New York Helicopters）旗下1架觀光直升機在10日下午2時59分起飛，不久後失控，在下午3時15分左右於曼哈頓下城（Lower Manhattan）附近墜入河中，隸屬紐約市警局、紐約市消防局的數名潛水員緊急將受害者從水中救出，4人當場被宣布死亡；另2人被送往當地醫院後，仍傷重不治。

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