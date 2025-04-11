理想很豐滿現實很骨感！ 吳明賢：用道德綁架年輕醫師是沒用的

台大醫院院長吳明賢在接受本報《官我什麼事》節目專訪時直言，新一代醫學生看的就是投入和回報，用道德綁架年輕人已經行不通。（記者陳宇睿攝）

2025/04/11 10:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕急重症病房燈火通明，手術室裡分秒必爭，這些場景曾是無數醫學生心中的英雄夢，如今年輕醫師卻在現實前掙扎，台大醫院院長吳明賢在接受本報《官我什麼事》節目專訪時直言，新一代醫學生看的就是投入和回報，用道德綁架年輕人已經行不通，當理想無法存活，若不從制度面改革，整個醫療體系也將難以為繼。

吳明賢指出，年輕世代的選擇，反映出現行健保制度下科別間報酬失衡的問題。南韓、日本已有大量醫學生選擇投入醫美領域，台灣亦步亦趨，外科、胸腔內科、小兒科等科別因工時長、責任重、給付有限，愈來愈難吸引新血加入。

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「年輕人看的就是投入和回報，他們是看得非常清楚的。」吳明賢說，健保制度30年，必須重新檢視各科貢獻，給予適當報酬，這也是賴清德總統最近提到「不同工不同酬」的重要原因，要讓年輕人能感受到投入的價值。

吳明賢也提到，醫療科技進步迅速，但健保給付卻未能同步調整，自費市場因此蓬勃發展，像醫美、皮膚科有許多自費項目，然而，現在連癌症病人出院時也必須自付超過一半費用，這已違背了「不要因病而窮」的健保精神。

對於「保大不保小、保重不保輕」的健保改革建議，吳明賢直言，雖然理論上合理，但實際推動非常困難，他以香港為例，當地公醫效率低落，許多民眾因此轉向自費昂貴的私立醫療。他認為「有限資源、使用者付費」是全球趨勢，否則醫療資源無限制使用，長遠下來不僅會破壞醫病關係，也會影響年輕人選擇醫學科別的意願。

吳明賢分享，自己熱愛武俠小說，崇拜郭靖「為國為民」的大俠精神，認為好醫師不只需高超技術，更要懷抱道義。他也感慨，過去沒有健保時代，常聽聞有對貧病減免醫療費的前輩，社會變遷下，若只把行醫當賺錢工具，將失去救死扶傷的志業精神。

在吳明賢心中，醫療從來不只是份工作，而是帶著信念和理想，「但我們也不希望年輕一代的醫師必須犧牲自己的善良才能換得報酬。」他認為，只有當制度願意回應投入，給出合理的報酬，醫療的未來才有力量，才能讓更多年輕人願意走進這條路。

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