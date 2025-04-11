中資背景貨輪毀台澎海纜 南檢起訴中國籍船長、7船員遣送出境

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，南檢今天偵結起訴中國籍船長。圖為海巡人員登「宏泰58」調查情形。（資料照，海巡署提供）

2025/04/11 10:48

〔記者王捷／台南報導〕中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58號」貨輪2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，中國籍王姓船長遭羈押禁見，台南地檢署今依電信管理法起訴「宏泰」中國籍王姓船長，船上另7名船員涉案證據不足不起訴，將遣送出境；檢方表示，雖然案件不複雜，但涉及國家安全，造成中華電信初估千萬損失，被告行為惡劣，請求法院合適量刑。

檢方指出，中國籍王姓船長駕駛「宏泰58號」貨輪，明知船上電子海圖已清楚標示海底電纜位置，仍於2月25日凌晨，在台南市北門區西方外海約5海浬處，故意釋放錨爪並駕船以Z字形航行，利用錨爪蓄意勾斷台澎3號海纜，導致中華電信公司海纜系統受損，影響澎湖與台灣本島之間的電話與網路通訊。

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檢調調查，「宏泰58號」雖屬中國籍貨輪，但案發時正通過台灣海域，船上配備的電子海圖已完整標示台澎海纜所在位置，王男卻仍操作船隻在該處反覆拖錨，造成中華電信營運嚴重受損，澎湖多處地區出現通訊中斷情形，甚至有民眾無法通報急難，險釀衍生公共安全風險。

王男全案始終否認犯行，稱並未刻意破壞海纜，船隻係因天候不穩才放錨待命；但檢方不採信其說法，指其供詞閃爍，且海巡調閱航跡圖、監視雷達影像與錨具位置，均顯示其操作異常，有明顯破壞意圖。

本案另有7名中國籍船員同船作業，經專案小組調查後認定犯罪嫌疑不足，均為不起訴處分，並由相關單位依法遣返回國。

檢方指出，王姓船長明知海底電纜為國家重要通訊設施，卻仍故意操作貨輪於海纜上方釋放錨爪並反覆拖行，導致台澎3號海纜斷裂，初步估計造成中華電信初估逾千萬元損失，違反電信管理法第72條第1項，請求法院量處適當刑期。

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