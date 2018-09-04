〈北部〉《苗栗》「貓裏紅」茶賽 廣欣茶行奪3大獎

2018-09-04

特等獎一斤 高達2.4萬元

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市農會為振興苗栗市南勢八甲茶產業，打造出「貓裏紅」品牌，逐步打出苗栗紅茶市場，更吸引不少青農返鄉投入茶產業，並於去年開始舉辦「貓裏紅」優質紅茶評鑑，今年參賽點數比去年多出四十點，競爭相當激烈，結果頭份市廣欣茶行獲得特等、頭等及金質獎三獎項，是最大贏家，而今年特等獎的「貓裏紅」紅茶，一台斤價格售價已達二萬四千元，價格會持續看漲。

青農冒出頭 傳承新契機

「貓裏紅」優質紅茶評鑑昨天在苗栗縣政府一樓大廳舉行頒獎典禮，苗栗縣長徐耀昌指出，這次評鑑獲獎多為青年農民，讓茶產業傳承看見新契機，盼藉由評鑑活動，提升縣內「貓裏紅」紅茶之品質與知名度，未來可與東方美人茶相媲美，成為苗栗縣的特色好茶。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗市茶葉種植面積，原僅二十多公頃，二○一三年起經行政院農委會、苗縣府、苗栗市公所等單位加強輔導，從產銷班重整、茶園管理及病蟲害防治、茶菁契收等，不少茶農看到了商機，加上不少青農返鄉投入，紛紛復耕及重新栽植「小葉種」，此品種可製成烏龍、東方美人或紅茶，面積增至四、五十公頃，而且製茶技術愈來愈精進。

謝錦明指出，今年比賽的特等獎茶每台斤為二萬四千元、頭等獎一萬六千元、金質獎八千元、銀質獎五千四百元，優質獎二千八百元，價格與去年一樣，明年可能會調漲。

由苗栗市農會承辦的「苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽」，今年有全縣三十五位茶農（商）共一百六十二點參賽；結果特等獎由頭份廣欣茶行奪得，頭等獎分別由廣欣茶行、南庄謝念霆獲得，金質獎分別由銅鑼農林公司、廣欣茶行、南庄謝福安、苗市利展豐、羅國洋獲得，另銀質獎有三灣陳銘強、銅鑼農林公司、苗市邱俊魁、利展豐、羅國洋、楊敏珠等農民獲得。

四十四歲的頭份市廣欣茶行廠長樊代欣，他原本在台北市擔任業務，十二年前剛始接手岳父劉鵬雄茶行經營，共種植二甲茶園，去年開始有紅茶比賽，在岳父指導下，讓他更鑽研紅茶萎凋、靜置及溫度等製茶技術，製作出優質好茶。