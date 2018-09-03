〈台北都會〉批柯背叛獨派 詹晉鑒籲「巧遇」陳佩琪

2018-09-03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲日前數度在上班途中遇獨派人士要求表態，議題從兩岸立場、東奧正名到世大運台灣旗等，讓柯大發雷霆痛批非常厭惡暴力脅迫，還怒回「關我屁事」。文山區萬興里長詹晉鑒昨投書呼籲，要獨派「巧遇」聲稱進入選戰模式、擺脫「溫良恭儉讓」形象的柯文哲夫人陳佩琪，因過去和獨派稱兄道弟的人是柯，陳沒有背叛後的心虛心態，能平常心面對獨派發問。

對此，陳佩琪昨在臉書連發兩文護夫，問這些人為什麼不去總統府抗議，並稱有獨派人士要圍堵她，讓她相當無奈，但幽默回應，「我們家醫院遲到要罰錢的。」

詹晉鑒是律師出身，因參與民進黨「民主小草計畫」而當選里長，先前柯市府曾積極邀他入府。柯近日對待獨派團體態度，讓詹晉鑒有感而發投書媒體指出，既然柯現在認為「九二共識是兩岸和平基礎」，獨派何需再去「熱臉貼冷屁股」，受了一肚子氣，還可能莫名被帶去警局偵訊五小時。他呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」陳不是政治人物沒有政黨包袱，也沒有背叛後的心虛，能平常心回應發問。

柯文哲昨早受訪酸指，「這一定是失言啊，他（指詹晉鑒）現在一定改口了，你再去問他一遍。」詹晉鑒稍晚接受電訪重申，他本來就是跟獨派說不要再堵柯了，「若造成陳醫師困擾，是很抱歉」，不過他認為陳正面溝通能力很強，「柯粉不用擔心。」