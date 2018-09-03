〈台北都會〉淡水第一漁港 填海打造觀光亮點

2018-09-03

預計年底動工 2020年完工

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水第一漁港過去是淡水漁民捕撈烏魚、鰻苗和魩仔魚的出海據點，隨著港區淤積、漁獲減少而沒落，新北市政府漁業及漁港事業管理處計畫填築第一漁港部分水域，增加綠地並增建水岸步道，串連捷運站和淡水漁人碼頭的觀光遊憩景點，預計年底動工，將於二○二○年以全新面貌亮相。

經費9500萬 市府負擔三成

新北市漁業處表示，淡水第一漁港又稱為「滬尾漁港」、「淡水舊漁港」，包括三座碼頭、防波堤，陸域面積約三百平方公尺，水域面積約四千五百平方公尺，填築面積仍待工程細部設計，經費九千五百萬元，中央補助七成、市府負擔三成。

淤積、漁獲減少而沒落

淡水漁文影像館館長程許忠說，台語老歌《淡水暮色》描繪的就是滬尾漁港，漁港過去漁業活動繁忙，最盛時期停滿一百多艘機動漁船、退潮時水深還有兩米，豐收時闊腹魚等漁獲堆在岸邊像小山一樣，漁港內有造船廠、漁網染整廠和加油站，但都一一消逝，現停不到五艘小舢舨，退潮時只見一片土，根本沒辦法行船。

淡水區漁會總幹事吳永寬說，淡水第一漁港淤積嚴重，隨著第二漁港（漁人碼頭）興建，漁會也搬到漁人碼頭，零星的老漁民偶爾就近將小舢舨停泊在第一漁港。

吳永寬也希望工程「不要填掉太多水域」，陸地夠用就好，兼顧觀光和碼頭景觀，也盼民眾私接的家庭污廢水管能一起整理。漁業處表示，將和水利局研商，納入規劃。