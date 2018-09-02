〈北部〉《桃園》山坡地劃出條件 副市長：擬降至5公頃

2018-09-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山區總面積為七千二百公頃，其中海拔超過一百公尺或坡度五％以上山坡地廣達五七二○公頃、占全區八十％，嚴重影響地方發展；為此，市府修正「桃園市山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，明定土地面積超過十公頃才能申請劃出，但議員林正峰認為仍太嚴苛，要求降為五公頃，副市長王明德表示，降為五公頃較為合理，會要求水務局修改作業要點。

劃出土地開發 不必提水保計畫及回饋金

市長鄭文燦表示，目前針對桃園市海拔超過一百公尺、但坡度五％以下的山坡地進行檢討，龜山已有六五五公頃土地劃出，劃出後的土地開發不必提水保計畫、也不必繳納回饋金，另龜山區公所提出全區檢討規劃報告，總計有八區八五二公頃，市府會將平均坡度五％以下者優先劃出並逐一推動完成，最近行政院已核定樂善國小周邊地區的劃出，原則上希望八五二公頃全數通過。

林口特定區都計 龜山管理權移交桃市府

鄭文燦表示，內政部營建署已決定在林口特定區都市計畫第四次通盤檢討後，將龜山區的管理權移交給桃園市政府，市府將適度解編保護區，針對坡度較低地區也會制定變更規範，接下來會有更多進展，市府將全力完成。

王明德表示，農委會訂定的「山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」雖然規範十公頃，但並不適用直轄市，也就是說市府訂定的作業要點可自行斟酌面積範圍、退縮距離等條件，不受農委會作業要點限制，因此，市府可以自行修改作業規定，以符合實際需求。

林正峰說，林口特定區都市計畫橫跨新北林口、桃園龜山。龜山最熱鬧的復興一路，土地容積率只有一五○％，反觀林口動輒二四○％、三百％，如今已是高樓林立，對龜山很不公平，統計龜山住五用地、商業區土地只有七十．四公頃，林口卻達一七○．八公頃，是龜山的二．四倍，差異這麼大的原因，是林口早已從山坡地保留區劃出，而龜山僅劃出文化段、興華段、A7段、工三段，目前仍有八十％在山坡地保留區內，區內民眾只能整修老屋，反觀相鄰的林口，高樓大廈櫛次鱗比，大型購物中心也陸續設置，龜山居民情何以堪。

除了議員林正峰外，包含陳志謀、林俐玲、李雲強等龜山區議員都很關心劃出問題，議會質詢時也要求市府加快腳步。