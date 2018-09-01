〈北部〉竹縣長4人爭霸 議員85搶36

2018-09-01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣今年底選舉昨天參選登記截止，縣長有民國黨徐欣瑩、民進黨鄭朝方及國民黨楊文科、無黨籍葉芳棟等四人角逐；卅六席縣議員，有八十五人登記參選，但與鄭朝方是堂兄弟的鄭朝日，因另登記參選竹東鎮民代表，被判失格。

參選人中，除國民黨、民進黨兩大政黨，勞動黨、民國黨、樹黨、綠黨、時代力量都不缺席，但以無黨籍登記參選者最多。最年輕的參選人是竹北選區林禹佑，是現任縣議員林保光的兒子，年僅廿八歲；最年長的是關西鎮所屬第四選區，尋求連任的七十歲縣議員嚴永秋。

至於捲入新豐竹北區域垃圾掩埋場偷倒弊案被收押的新豐鄉長徐茂淦，原本任滿後要回鍋參選縣議員，日前雖獲釋，但昨天並未登記參選，新豐鄉所屬第三選區呈四搶三局面。

藍營江啟臣等人陪楊文科登記

楊文科昨天舉辦黨內整合成功後首場造勢活動，雖然退出縣長選舉的立委林為洲出國，但與林友好的國民黨青壯派立院黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗與副主席兼秘書長曾永權陪楊文科走到縣選委會完成登記。

第二度出馬競選縣長的葉芳棟說，如果當選，要在省道台一線以西的頭前溪岸成立「機器人園區」，把國內最多的中小型機器加工業者整合集中發展，並推動「農地換建地」機制。時代力量推薦的縣議員參選人連郁婷，昨天也由黨主席黃國昌、新竹黨部主委邱顯智陪同登記。

鄉鎮市長方面，新竹縣十三個鄉鎮市共有卅七人登記參選；鄉鎮市民代表有兩百六十六人登記；村、里長三百九十六人登記。